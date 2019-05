Stadt begrüßt ihre Neubürger

Rund 85 von gut 750 im vergangenen Jahr zugezogenen Neubürgern haben die Gelegenheit wahrgenommen, am Montagabend bei der Neubürgerbegrüßung der Stadt Leutkirch teilzunehmen und ihre neue Heimat besser kennenzulernen. Nach einer historischen Stadtführung begrüßten Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, Bürgermeisterin Christina Schnitzler und Wolfgang Wild, erster ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters, die zahlreichen Neu-Leutkircher im historischen Rathaus, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. In einer Präsentation habe OB Henle die Stadt in all ihren Facetten und aktuelle Projekte in Leutkirch und den Ortschaften vorgestellt. Außerdem gab er Tipps zur Freizeitgestaltung rund um Leutkirch. Im Anschluss wurde mit einem kleinen Leutkirch-Rätsel Preise unter den Anwesenden verlost. Die Teilnehmer konnten sich über eine Familientageskarte für das Freibad „Stadtweiher“, ein Vesper- oder Wanderpaket oder auch Leutkirch-Handtücher freuen. Der Gewinner des Hauptpreises bekam das Leutkirch-Buch „Leben in Leutkirch, Stadt – Land – Leut’“ von Henle überreicht. Foto: Stadt Leutkirch