Stabile Leutkircher Schulen

279 Anmeldungen, so der vorläufige Stand, sind an den weiterführenden Schulen in Leutkirch für das nächste Schuljahr eingegangen, 283 waren es im Vorjahr. Ähnlich sieht es an den Grundschulstandorten mit 223 (Vorjahr 222) Anmeldungen aus. „Die Lage ist stabil“, sagt Margot Maier, die in der Stadtverwaltung für diesen Bereich verantwortlich ist.

Größter Schulstandort, den die Stadt als Träger verantwortet, bleibt die Otl-Aicher-Realschule mit 122 Anmeldungen, 94 davon aus dem Bereich der Großen Kreisstadt. Auch bei der Übergangsquote (42,9 Prozent) für Schülerinnen und Schüler aus Leutkirch und den Ortschaften nimmt die Einrichtung den Spitzenplatz ein. Es folgt mit 82 Neuanmeldungen (Vorjahr 78) das Hans-Multscher-Gymnasium. Auch die Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz konnte ihren Standard halten (50 Anmeldungen im Vergleich zu 55 im Vorjahr). Behauptet hat sich mit ihrem Angebot auch die Werkrealschule in Wuchzenhofen mit 25 (Vorjahr 27) Anmeldungen. Nun stammen längst nicht alle Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Schuljahr in einer fünfte Klasse aufgenommen werden, aus Leutkirch. Aus der direkten bayerischen Nachbarschaft oder aus Aitrach und Aichstetten sind zusammen immerhin 59 Anmeldungen erfolgt.

Auch bei den Grundschulen und einer Förderklasse haben sich die Gewichte nicht dramatisch verschoben. 223 Erstklässler werden im September in ihre Schulzeit starten. Bei den Anmeldezahlen rangiert wieder die Grundschule am Oberen Graben (65/Vorjahr 58) an der Spitze, dazu kommt die Förderklasse (15/16). Es folgt die Grundschule am Adenauerplatz (44/50). Von den verbliebenen Schulen in den Ortschaften vermeldet Gebrazhofen (24/11) die größte Steigerung. Auch Wuchzenhofen (20/14) vermeldet ein Plus. Stark zurückgegangen sind die Anmeldungen in Friesenhofen (11/24), Herlazhofen/Willerazhofen (15/19) und Reichenhofen (19/21) haben ebenfalls leichte Rückgänge zu verkraften. Der kleinste Schulstandort in Ausnang (10/9) bleibt fast unverändert. Generell wird aber auch dieser nicht infragestellt, da die Stadt die Option, in den Klassenstufen 1/2 und 3/4 auch jahrgangsübergreifend in einzelnen Fächern Kombiklassen anzubieten, ausschöpfen wird. „Wir sind als Verwaltung froh, dass es uns gelungen ist, vielfältige Angebote sicherzustellen“, sagt Margot Maier. Natürlich sei es in der Vergangenheit schmerzhaft gewesen, die Hauptschule in Diepoldshofen und die Werkrealschule in Gebrazhofen zu schließen. Das aber habe andere Standorte gestärkt.

Doch die Allgäuer Schulszene befindet sich im Umbruch. Deutlich geworden ist das in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit der vom Landkreis vorangetriebenen Strukturreform bei den Berufsschulstandorten. Die nach dem aktuellen Stand zum Schuljahr 2020/2021 drohende Schließung der Werkrealschule in Aichstetten dürfte für neue Bewegungen sorgen. Bernd Schosser, Schulleiter der Werkrealschule Wuchzenhofen, konzentriert sich jedoch ganz darauf, den aktuellen Stand bei ihm vor Ort einzuordnen. „Ich bin froh, dass alles so gut funktioniert“, sagt er, und denkt vor allem daran, dass auch im dritten Schuljahr das Modell mit einem eigens für die Schule installierten Busverkehr so gut klappt. Sowohl der Busunternehmer als auch die Verwaltung hätten sich sehr flexibel gezeigt, „ich muss das einfach mal dankend und lobend erwähnen“. Das habe die Attraktivität seiner Einrichtung gehoben. „Schulträger wie wir müssen auch kreativ handeln und Eigeninitiative entwickeln“, hat dazu Margot Maier festgestellt.