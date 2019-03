„Stabat Mater“ in der Kirche Wuchzenhofen berührt

Kompliment an die beiden Initiatoren Christian Schmid (Leutkirch) und Johanna Prielmann (Marktoberdorf): Ihr „Stabat Mater-Projekt“ ist ergreifend, berührt. Die beiden Studenten an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart haben mit befreundeten Musikern intensiv gearbeitet, es hat sich gelohnt, es gab viel Applaus in der goldprächtigen Pfarrkirche Wuchzenhofen.

Schon die Eröffnung des Passionskonzerts mit Auszügen aus „Trois Lecon de Tenebres“ von Francois Couperin erfreut. Johanna Prielmann hat einen strahlenden, auch durchaus kräftigen Sopran. Die Alt-Stimme von Julia Werner (Schemmerberg bei Biberach) ist wandlungsreich, sensibel, mit warmen Nuancen. Besonders schön klingt es, wenn beide zusammen singen – ineinandergeflochten, wie selbstverständlich, weitab jeglicher Rupturen.

Nicht ganz mithalten kann da das Streichquartett, das „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn aufführt. Die vier haben aus dem umfassenden Werk die Einführung, die Sonata VII sowie den Schlusssatz gewählt. LucasWeerth, erste Violine, Mona Hermanns, zweite Violine, Jonathan Hagos, Viola, sowie Leonard Maas am Violoncello gehen behutsam vor, mit Respekt vor der anspruchsvollen Komposition. Beim Largo fehlt etwas der kompakte Klang, aber: Das ist ein studentisches Ensemble, nicht das Professorenkonzert bei der musikalischen Sommerakademie Leutkirch. Der Schluss mit dem „Terremoto“, dem Erdbeben, kommt „presto e con tutta forza“ wie von Haydn gewünscht. Eindrucksvolle Auf- und Abwärtsleitern, virtuose Griffe, ein kraftvolles Finale.

„Stabat Mater“ ist ja das meistaufgeführte Passionsstück überhaupt. Giovanni Battista Pergolesi hat es wenige Wochen vor seinem allzu frühen Tod fertiggestellt, er ist 1736 mit nur 26 Jahren in Neapel an Tuberkulose gestorben. Dass es seinerzeit von konservativer Kirchenseite als zu „galant“ oder „leichtgewichtig“ abgelehnt worden ist – geschenkt. Die Vertonung eines zwölfversigen mittelalterlichen Gedichts im Kirchenlatein berührt. Heute wie früher, ungebrochen. Pergolesi betört mit ausdrucksstarker Polyphonie, manchmal fast schwebend. Ernst, das Leid der Mutter Maria schildernd. Am Ende fröhlich, ein jubelndes „Amen“. Der Leib ist tot, doch die Seele geht in die Herrlichkeit des Paradieses. Die beiden Sängerinnen glänzen als Solistinnen, besonders aber wieder zu zweit. Ein Genuss. Das Ensemble begleitet sicher, einfühlsam, dazu bringt Christian Schmid den „basso continuo“ auf der kleinen Orgel. Ein Erfolg für das Projekt, ein Erlebnis für die recht zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer.