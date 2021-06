Staatssekretär informiert sich über Kernig

Seit 2016 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Ernährungsprojekt Kernig in Leutkirch. Im Zentrum steht die Frage: „Wie können Kommunen die Ernährung gestalten?“ Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat sich Michael Meister, Staatssekretär beim Bundesforschungsministerium, kürzlich in Leutkirch über das Projekt informiert.

Empfangen wurde Meister in Leutkirch von Bürgermeisterin Christina Schnitzler, dem Bundestagsabgeordnetem Axel Müller, der den Termin ermöglichte, und dem Landtagsabgeordnetem Raimund Haser. Laura Holzhofer und Michael Krumböck von der Stadtverwaltung stellten das Projekt und die bisherigen Ergebnisse vor.

Demnach konnten in Leutkirch über 400 ernährungsrelevante Akteure identifiziert werden. Diese sind von besonderer Bedeutung, wenn Ernährung kommunal gestaltet werden soll. „In den letzten Jahrzehnten hat eine starke Verschiebung bei der Ernährung stattgefunden“, legt Laura Holzhofer als Problem dar. „Beispielsweise im Ernährungshandwerk oder einer zunehmenden Filialisierung mit der Verschiebung vom ‚Eckläden‘ zum Supermarkt“, so Holzhofer weiter.

Meister erklärte, dass für ihn vor allem interessant sei, wie sich die in Leutkirch gewonnenen Erkenntnisse auf andere Städte übertragen lassen. Nach der Gesprächsrunde nutzten Meister und Haser die Gelegenheit, in das im Rahmen von Kernig entstanden Projekt „Eat Me Up!“ virtuell einzutauchen. Mit VR-Brillen unternahmen sie eine Genussreise auf der innovativen 360-Grad-Plattform. Hier geben Videos, Bilder und viele Informationen interaktiv Einblicke in die Arbeitsweise der verschiedenen Nahrungserzeuger in Leutkirch, wie beispielsweise Bäcker, Metzger oder Landwirte.

Bei einem abschließenden Spaziergang durch die Altstadt wurde laut Stadtverwaltung ein „essbarer“ Pflanzkübel des Projekts „Leutkirch wird essbar“ besucht – sowie im „Sonnentreff“ der „Fair-Teiler“. Hier können Lebensmittel, die sonst entsorgt worden wären, abgeholt werden.