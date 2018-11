St. Martin: Bänke kommen raus

Claudio Uptmoor wirkt erleichtert. „Einstimmig“, so der Kirchengemeinderatsvorstand der katholischen Pfarrgemeinde St. Martin, „war der Beschluss über die Umbaumaßnahmen im Kircheninnenraum“.

Am Dienstagabend ist entschieden worden, was neulich auf der Gemeindeversammlung noch zur Diskussion stand. Die letzten sieben Bankreihen – auch in den Seitenschiffen – werden herausgeräumt, um einem „Denkraum“ in St. Martin Platz zu machen.

Der quadratische, neu zu gestaltende Freiraum soll mit weißen Tüchern abgegrenzt, bestuhlt und mit einer Figur der Augsburger Künstlerin Sara Opic ausgestattet werden. Das ganze Projekt wird auf ein Podest gehoben, weil die Heizungsrohre, die sich unter den Kirchenbänken befinden, nicht entfernt werden.

Die Kosten in Höhe von 9000 Euro sind ebenfalls bewilligt worden. Der neue Raum für „kleine Feiern, für Taufen, Abschiedsgebete und dergleichen“ soll zunächst von Ostern an bis in den Winter hinein stehen bleiben.