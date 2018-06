Stüttgens Kaspertheater: Zeitlose Faszination für alle Generationen

„Den nehmen wir“, dies sagte vor über 30 Jahren der verdiente Leiter der Volkshochschule, Heinrich Stratmann, als er den Handpuppenspieler Christoph Stüttgen bei einer Kaspertheater-Aufführung kennengelernt hatte.

Seitdem begeistert der in Düsseldorf lebende Künstler immer wieder auf Einladung der Volkshochschule mit seinem Spiel Familien aus Leutkirch und Umgebung, wie diesmal am Sonntagnachmittag im Bocksaal mit dem Stück in fünf Bildern „Der Riese und die Zwerge“.

Originell wie in früheren Zeiten und den Jüngsten mit einer fesselnden Geschichte konsequent zugewandt gelingt es Stüttgen, mit seiner „Ein-Mann-Show“ fingerfertig bis zu drei Rollen gleichzeitig spielend Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu faszinieren. So entsteht aus einem alten Koffer auf einmalige Weise eine detailliert ausgestattete Miniaturbühne, die unterstützt von ausgesuchter Musik und Geräuschen sowie der variablen rauchig-tiefen Stimme des Spielers die Zuschauer in eine eigene, märchenhafte Welt versetzt.

Nach lang anhaltendem Schlussapplaus versprach der Kasper: „Auf Wiedersehen, vielleicht im nächsten Jahr“. Dass Stüttgens Handpuppen wiederkommen, ist zu wünschen. (khs)