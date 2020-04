Störche: Drittes Brutpaar in Leutkirch

Seit ein paar Tagen gibt es in Leutkirch ein weiteres Storchennest. Das Storchenpaar hat sich die katholische Stadtpfarrkirche St. Martin ausgesucht. Das Nest befindet sich über dem Hauptportal der Kirche. „Oben im Giebel ist eine Marienstatue, die mit einem Baldachin überdacht ist. Auf diesem Baldachin hat das Storchenpaar nun in mühevoller Arbeit ein Nest gebaut. Dieses ist in den Spitzen des Baldachins in der Zwischenzeit gut verankert“, erklärt Leutkirchs Umweltbeauftragter Michael Krumböck. Wie es aussieht, würden die Störche nun auch mit dem Brutgeschäft beginnen. „Nach dem Storchenpaar, das seit einigen Jahren auf dem Kamin der evangelischen Dreifaltigkeitskirche brütet und dem Paar, das seit letztem Jahr auf dem Telekom-Turm an der Wurzacher Straße nistet, ist das jetzt das dritte Brutpaar, das sich die Innenstadt von Leutkirch zur Heimat gemacht hat“, so Krumböck.