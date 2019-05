Städteorchester: Vorverkauf gestartet

Bei der Frühjahreskonzertreihe des Städteorchester Württembergisches Allgäu – mit Konzerten in Leutkirch, Isny und Wangen – steht in diesem Jahr neben den Antiken Tänzen von Ottorino Respighi und der Carmen Suite für Orchester von Georges Bizet auch das berühmte Gitarrenkonzert „Fantasia para un Gentilhombre“ von Joaquin Rodrigo auf dem Programm. Eintrittskarten sind seit dieser Woche an den Vorverkaufsstellen vor Ort erhältlich.

Tickets für das Konzert am Freitag, 24. Mai, in Leutkirch gibt es bei der Tourist-Info der Stadt, Telefon 07561 / 87154. Beginn in der Festhalle ist um 19 Uhr. Karten für das Konzert in Isny am Samstag, 25. Mai, gibt es im Büro für Tourismus im Kurhaus am Park, Telefon 07562 / 975630. Beginn im Kurhaus ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 26. Mai, gibt es ein weiteres Konzert des Orchesters in Wangen. Die Karten kosten für Erwachsene zwölf Euro (mit SZ-AboKarte zwei Euro Ermäßigung), ermäßigt acht Euro und für Schüler der Jugendmusikschule sechs Euro (erhältlich nur im Vorverkauf mit JMS-Gutschein). Restkarten an der Abendkasse gibt es jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Außerdem gibt es eine Familienkarte für 25 Euro, diese ist aber nur an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Hinweise unter www.staedteorchester-allgaeu.de