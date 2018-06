Spurensuche im Allgäu

Wegen des für den Rottenburger „Bekennerbischof“ laufenden Seligsprechungsprozesses wird der damit vom jetzigen Bischof Gebhard Fürst beauftragte frühere Bundestagsabgeordnete Robert Antretter ins Allgäu kommen. Er möchte den Spuren nachgehen, die Johann Baptist Sproll in der Region hinterlassen hat.

Das Verhältnis Sprolls zur Pfarrei Hofs war sehr eng, aber auch zu Leutkirch bestanden besondere Beziehungen. Eine wichtige Rolle spielte dabei der langjährige Pfarrer von Hofs Vochezer. Er war Pfarrer in Schweinhausen bei Biberach gewesen, wo Sproll 1870 geboren wurde, und hatte mitgeholfen, dass der Sohn des dortigen Straßenwarts in Biberach das Gymnasium besuchen und dann Theologie studieren konnte. Dafür hatte Sproll ihm versprochen, in seiner Vikarszeit zu ihm zu kommen. Da Vochezer seit 1893 Pfarrer in Hofs war, kam der Jungpriester Sproll 1895 zu seiner ersten Anstellung ebenfalls ins Allgäu, bis er 1897 nach Oberndorf versetzt wurde.

Die Verbindung zu Hofs wurde weiter gepflegt, auch als Sprolls Karriere nach oben ging und er schließlich Bischof wurde. So war er öfters beim 1929 wieder eingeführten Leonhardiritt; nach der Einführung nochmals 1935 und 1937, wobei beim ersten Besuch auch sein 40-jähriges Priesterjubiläum und beim zweiten die Firmung in Hofs gefeiert wurde.

Der Bischof wurde verbannt

Ein letztes Mal war Bischof Sproll 1946 in Hofs und Leutkirch – nach seiner Rückkehr aus der von den Nazis über ihn verhängten Verbannung und bereits gezeichnet von seiner Krankheit. Für ihn war in Hofs extra ein Tragsessel angefertigt worden.

Auch zu Leutkirch bestand ein besonderes Verhältnis. Während des Exils in Krumbach hatte ihn die Leutkircher Pfarrjugend mit Fahrrädern besucht, ein Leutkircher Imker ihn mit Honig versorgt und der damalige Pfarrer Kästle war enttäuscht darüber, dass der Bischof bei der Heimkehr in seine Diözese nicht den Weg über Leutkirch nehmen konnte. Bei seinem letzten Besuch in Leutkirch wurde er wie in Hofs auf dem Tragsessel in die Kirche getragen.

Für Robert Antretter ist es von großem Interesse, Menschen, die Bischof Sproll durch persönliche Begegnung oder solche ihrer Angehörigen in Erinnerung haben, oder auch Bilder und Dokumente mit Spuren des Bischofs und Menschen Sproll zu finden. Wenn jemand dazu etwas beitragen kann, bitten die Pfarreien um Benachrichtigung oder beim Treffen in Hofs davon zu erzählen. Die Bischof-Sproll-Gesprächsrunde mit Robert Antretter findet am Donnerstag 15. Februar, um 14 Uhr im St.-Gallus-Haus in Hofs statt. Dabei sollen Erzählungen und Bilder die Erinnerung aufleben lassen. Für Robert Antretter ist es von großem Interesse, Menschen, die Bischof Sproll durch persönliche Begegnung oder solche ihrer Angehörigen in Erinnerung haben, oder auch Bilder und Dokumente mit Spuren des Bischofs und Menschen Sproll zu finden. Wenn jemand dazu etwas beitragen kann, bitten die Pfarreien um Benachrichtigung oder beim Treffen in Hofs davon zu erzählen.

