Spuren in Hotelzimmer führen Polizei in Leutkirch zu mutmaßlichen Drogenhändlern

Weil eine Hotelmitarbeiterin aufmerksam gewesen ist, konnte die Polizei in Leutkirch drei mutmaßliche Drogendealer festnehmen.

Die Ermittler von der Kripo Ravensburg waren auf die beiden 22-Jährigen und den 23-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem diese die Nacht auf Mittwoch in einem Hotel in Aichstetten verbracht hatten. Eine Mitarbeiterin habe in dem Zimmer anschließend Hinweise gefunden, die auf den Umgang mit Rauschgift schließen ließen, berichtet die Polizei.

Tatverdächtiger flieht

Die Ermittler fanden schnell heraus, wer die Nacht in dem Zimmer verbracht hatte und fasste das Trio, das in einem Pkw unterwegs war, kurze Zeit später in Leutkirch.

Einer der beiden 22-Jährigen versuchte zu Fuß zu flüchten, nachdem der Wagen von einer Fahndungseinheit der Polizei angehalten worden war. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gefasst werden.

Im Auto sowie bei dem Geflüchteten entdeckten die Polizisten insgesamt 85 Gramm Marihuana, abgepackt in handelsüblichen Kleinmengen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnräume des Geflüchteten fand die Polizei weitere 210 Gramm Marihuana, ebenfalls bereits verkaufsfertig abgepackt.

Gegen den 22-Jährigen sowie die beiden Begleiter wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln geführt.