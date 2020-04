Die Sportler des SC Unterzeil-Reichenhofen bieten allen zur Corona-Risikogruppe gehörenden oder unter Quarantäne stehenden Menschen im Gebiet Reichenhofen/Unterzeil an, für diese den Einkauf zu übernehmen. Natürlich werde auch niemandem aus einem anderen Gebiet rund um Leutkirch die Hilfe verwehrt, so der Verein in seiner Pressemitteilung. So funktioniert das Hilfsangebot: Per Mail an damen-fussball@scunterzeil.de, einem Anruf bei Anja Stiefenhofer, 0176/31219232, oder bei Pia Löchle, 0157/30474566, kann jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 15 und 19 Uhr die Einkaufsliste durchgegeben werden. Am Folgetag erledigen die Helfer dann die Einkäufe oder übernehmen wichtige Botengänge. Das Geld dafür legen die Sportler erst einmal aus. Die Einkäufe werden nach Hause geliefert, bezahlt werden muss dann in bar nur der reine Einkaufswert, teilt der Verein mit.