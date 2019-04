Sportfreunde Urlau ziehen positives Fazit

63 Mitglieder der Sportfreunde Urlau haben sich in der ortsansässigen Dorfhalle zu ihrer Hauptversammlung getroffen. Nach kurzer Begrüßung der Ehrenmitglieder Rita Sitte, Helmut Miller und Paul Breins sowie Bernd Kirschlager als Vertreter der Gemeinde durch den Vereinsvorsitzenden Michael Dorn blickte dieser auf das vergangene Jahr zurück.

Laut Versammlungsbericht ging er dabei unter anderem auf den Vortrag „Doping für mein Ich“ zum Thema Bewegung-Ernährung-Entspannung von Werner Utz, auf die Familien-Skiausfahrt ins Montafon und das fünfjährige Bestehen der Zumba-Kurse von Marga Zindstein ein. Zum Ende seines Berichtes zeigte er sich erfreut über die positive Mitgliederentwicklung während der vergangenen Jahren.

Martina Dorn wies in ihrem Kassenbericht darauf hin, dass die Sportfreunde – trotz eines leichten Minus im vergangenen Vereinsjahr – finanziell stabil dastehen. Die Entlastung des Vorstands erfolgte anschließend einstimmig.

Nach den Abteilungsberichten, die reichlich illustriert waren, standen die Ehrungen auf der Tagesordnung. Für 25 Jahre Treue zu den Sportfreunden wurden Monika Dorn, Magda Prinz und Josef Zimmermann ausgezeichnet. 15 Mitglieder wurden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. In diesem Zusammenhang erging vonseiten des Vorstands ein Dank an die Abteilungsleiter und all diejenigen, die den Verein durch Spenden oder tatkräftige Mithilfe unterstützen.

Zum Ende der Versammlung warf Vereinsvorsitzender Michael Dorn einen Ausblick in die Zukunft. Im Mai findet ein Erste-Hilfe-Kurs zum Thema Sportverletzungen statt, an dem zahlreiche Übungsleiter der Sportfreunde Urlau teilnehmen werden. Angesprochen wurde von Dorn auch die Umsetzung der Brandschutzbestimmungen, da der Bau der Brandschutz-Außentreppe an der Dorfhalle begonnen hat.

Das nächste größere, von den Sportfreunden organisierte Event wird das „Bschittschapfa-Fußballturnier“ am 26. Mai sein.