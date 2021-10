Spitzenergebnisse beim Tag der Bläserjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Tag der Bläserjugend fand in diesem Jahr statt wie geplant im Frühjahr, im Herbst am 2. Oktober 2021 in Wangen statt. Die Bläserjugend Ravensburg bot zusammen mit der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, die Möglichkeit an Wertungsspielen teilzunehmen. Die Jungmusikanten der Trachtenkapelle Friesenhofen Mia Merk, Simone Buchbinder und Matthias Buchbinder haben sich der Herausforderung gestellt und sind jeweils in der Kategorie Solovortrag angetreten. Simone am Saxophon und Mia an der Klarinette erreichten in Ihrem Solovortrag jeweils ein „Sehr gut“, Matthias am Euphonium brachte ein „Hervorragend“ nach Hause.