Spielplätze haben wieder geöffnet

Seit Mittwoch dürfen sämtliche Spielplätze in Leutkirch und den Ortschaften wieder genutzt werden. Je nach Größe der Plätze gelten laut Mitteilung der Stadtverwaltung allerdings Höchstzahlen an Kindern. Sie dürfen außerdem lediglich in Begleitung von Erwachsenen gespielt werden.

Zwischen Personen soll, wo immer dies möglich ist, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die zulässige Höchstzahl der Kinder auf dem Spielplatz ist auf maximal ein Kind pro zehn Quadratmetern Gesamtfläche begrenzt. An jedem Spielplatz ist ein Hinweisschild angebracht, der die zulässige Anzahl an Kindern ausweist.

Die Stadt Leutkirch hält sich bei den Regeln zur Wiederöffnung der Spielplätze an die Empfehlungen des Sozialministeriums und des Städte- und Gemeindetags Baden-Württemberg. Ansonsten gelten die allgemeinen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes.