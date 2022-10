Spieletreff Analog in Leutkirch wieder offen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer langen Pause öffnet das Analog wieder seine Türen. Am 3. November geht es wieder los. Das Team um Claudia Wahl hat sich allerdings dazu entschieden, erst einmal nur jeden zweiten Donnerstag zu öffnen. „Es war auch die Überlegung, an einem anderen Tag zu öffnen, aber das geht für die Ehrenamtlichen zur Zeit nicht“, berichtet Wahl. Dem Team ist es wichtig, einen Ort zu bieten, an dem Brettspielfans zusammenfinden. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat hat das Analog von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Es stehen über 150 Spiele zur Auswahl, die auch ausgeliehen werden können.