Spielen, Basteln, Turnen

Es wird gespielt, gebastelt und gemeinsame Ausflüge unternommen. Im vergangenen Jahr starteten bei der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu zwei neue Freizeitclubs für Kinder und Jugendliche mit einem Handicap, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Lebenshilfe gibt Menschen mit einer geistigen Behinderung die Möglichkeit am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die vier Ortsgruppen Wangen-Isny, Kisslegg, Leutkirch und Bad Wurzach bieten seit vielen Jahren Freizeitaktivitäten an, die von Ehrenamtlichen organisiert und durchgeführt werden. Bislang waren die Freizeitangebote der Ortsgruppen jedoch nur für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung ausgelegt.

Seit Februar dieses Jahres gibt es einen Kindertreff für Kinder mit einer geistigen Behinderung ab dem Grundschulalter, der sich einmal monatlich samstags von 10 bis 16 Uhr in der Albert-Schweitzer-Schule in Kisslegg trifft. Gemeinsam wird gespielt, gebastelt, geturnt und natürlich auch das Mittagessen gekocht.

Der Jugendclub für die etwas älteren Kinder trifft sich bereits seit Sommer 2016, anfangs nur 14-tägig, seit September 2017 sogar wöchentlich mittwochs ab 12 Uhr ebenfalls in der Albert-Schweitzer-Schule in Kißlegg. Nach einem gemeinsamen, selbstgekochtem Mittagessen wird geturnt, gespielt oder ein kleiner Ausflug gemacht wie zum Kegeln oder zum Reiten, bevor die Zeit wieder um ist und die Jugendlichen entweder vom Fahrdienst der Lebenshilfe nachhause gefahren werden oder selbständig nachhause gehen. Für viele Kinder wäre ohne dieses Fahrdienstangebot eine Teilnahme an den Freizeitclubs nicht möglich.

Damit diese Freizeitclubs weiterhin so angeboten werden können, ist die Lebenshilfe momentan wieder auf der Suche nach ehrenamtlich Engagierten, die sich vorstellen könnten, solche Freizeitclubs für Kinder mit einem Handicap zu begleiten.

Wer Interesse an den Angeboten der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu hat oder sich vielleicht selbst gerne als Betreuer in den Clubs einbringen möchte, erhält nähere Auskünfte bei Stefanie Lechner, hauptamtliche Mitarbeiterin der Lebenshilfe, unter Telefon 07563 / 91307341 oder per Mail an steffi.lechner@owb.de