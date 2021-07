Das Familienbündnis der Stadt Leutkirch veranstaltet am Samstag, 17. Juli, einen Kindertag mit „Spiel und Spaß“ in der Altstadt.

Von 10 bis 13 Uhr soll es laut Pressemitteilung der Stadt Leutkirch in der Innenstadt an verschiedenen Stationen für Kinder ein buntes Angebot mit Spiel und Spaß geben. In der Bachstraße, der Marktstraße und auf dem Gänsbühl ist zum Beispiel mit einem Seifenblasenkünstler, einer Schnitzeljagd und einem Glücksrad für Unterhaltung gesorgt. Kinderschminken und ein Vorlesetheater steht ebenfalls auf dem Programm.

Im Rahmen der Straßenmusikreihe „’S Städtle klingt auf“ wird außerdem an verschiedenen Standorten in der Altstadt musikalische Unterhaltung geboten.

Der Kindertag wird von der Stiftung Liebenau, der Kunstschule Sauterleute, Ma-Gi-Ta Kinderhilfe, dem Katholischen Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz, Demokratie leben, der Stadt Leutkirch, der Kinderstiftung und dem Leutkircher Jugendgemeinderat unterstützt.