Spezialkräfte nehmen Mann nach Familienstreitigkeit fest

Ein Streit zwischen Familienangehörigen sorgte am Sonntagmittag für einen großen Polizeieinsatz im Leutkircher Wohngebiet Pfingstweide. Ein 40-jähriger Mann verbarrikadierte sich in seiner Wohnung und wurde durch einen Zugriff des SEK festgenommen, teilt ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Angehörige waren nicht mehr im Haus

Ein Anwohner, der in der Holbeinstraße wohnt, erzählt, dass er am Vormittag gegen 10 Uhr jemanden laut „rumbrüllen“ gehört habe. Kurz danach seien die ersten Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Laut Polizeisprecher geriet ein 40-jähriger Mann mit Familienangehörigen in Streit.

In einer „psychischen Ausnahmesituation“, so der Sprecher, „verbarrikadierte“ er sich im Haus, nachdem die Angehörigen dieses verlassen hatten.

Auch ein Küchenmesser kann als Waffe eingesetzt werden

Die Polizei war mit einem starken Aufgebot vor Ort, am Nachmittag erfolgte dann der Zugriff durch das SEK, das Spezialeinsatzkommando.

Zwar hatte der Mann, der sich im Haus verbarrikadierte keine Waffe bei sich, so der Polizeisprecher, aber da man nicht richtig beurteilen könne, wie sich jemand in so einer Ausnahmesituation verhält und es in einem Haushalt generell potentiell als Waffe einsetzbare Dinge, wie etwa Küchenmesser gebe, sei das SEK zum Einsatz gekommen.

Polizei: Keine Gefahr für Anwohner

Ein Schuss sei bei dem Einsatz nicht gefallen. Nach der Festnahme wurde der Mann zur Behandlung der psychischen Probleme laut Polizei in eine Klinik gebracht. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses sei nichts besonderes gefunden worden. Eine Gefahr für die Anwohner bestand laut Polizei nicht.