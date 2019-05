Sperrungen wegen Pfingstmarkt

Von Wellness- und Pflegeprodukten sowie Kunsthandwerk, über Textilien, Deko und Haushaltswaren, bis hin zu Gewürzen, Lederwaren, Backwaren und Süßigkeiten bietet der Pfingstmarkt in Leutkirch seinen Besuchern zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Der traditionelle Markt in der Leutkircher Innenstadt ((Marktstraße, Bachstraße Nord und in Evangelische Kirchgasse) geht am Montag, 3. Juni, von 8 bis 17.30 Uhr, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Wochenmarkt findet am Pfingstmarkt ganztägig statt. An Krämermarkttagen sind zudem die Büros der Stadtverwaltung von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Außerdem sind die Bachstraße Nord, Kornhausstraße, Evangelische Kirchgasse sowie die gesamte Marktstraße kommt an diesem Tag gesperrt. Foto: Stadt Leutkirch