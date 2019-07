Sperrungen und Umleitungen beim Leutkircher Kinderfest

Das Leutkircher Kinderfest bringt verschiedene Verkehrseinschränkungen mit sich. Laut Pressemitteilung bitten Vertreter des Kinderfestausschusses, der Stadtverwaltung und der Polizei um Verständnis und Beachtung, da die Beschränkungen auch der Sicherheit der Kinder dienen würden.

Während des Serenadenkonzerts am Freitagabend, 19. Juli, ist die Einfahrt in die Kornhausstraße ab dem Kornhaus von 19 Uhr bis gegen 21.30 Uhr gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist diese Einfahrt während der Kinderfesteröffnung und der anschließenden Hockete auf dem Marktplatz am Samstag, 20. Juli, von 14.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr. Das gleiche gilt am Sonntag, 21. Juli, in der Zeit von 10 Uhr bis gegen 13.30 Uhr aufgrund des Standkonzertes der Stadtkapelle, des Jugendblasorchesters und der Jugendmusikschule Grand Orb sowie beim Kinderfestabschluss am Dienstag, 23. Juli, zwischen 17.30 und 19 Uhr.

Am Kinderfestdienstag (23. Juli) besteht ab 9 Uhr ein Halteverbot im Aufstellungsbereich (Seelhausweg, Herlazhofer Straße, Wangener Straße) und entlang des gesamten Umzugwegs (Herlazhofer Straße ab Festhalle, Wangener Straße, Untere Grabenstraße, Lindenstraße, Evangelische Kirchgasse, Marktstraße, Untere Grabenstraße, Poststraße) ab der Einmündung Lindenstraße. Dieses Halteverbot gilt bis gegen 11 Uhr.

Entlang der Isnyer Straße zwischen dem Wohnpark Strauß und der Fischerstraße besteht am Dienstag ab 9 Uhr für etwa eine Stunde ein Halteverbot. Dies sei zur Sicherung des Weges der Kinder vom Oberen Graben zum Aufstellungsplatz notwendig, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Ausfahrt aus folgenden Parkplätzen und Tiefgaragen ist während des Festzugs zwischen 10 und 12 Uhr nicht möglich: Tiefgarage Leutkircher Bank und Parkplätze Lindenstraße, Tiefgarage Löwen-Zentrum/ Viehmarktplatz und Parkplätze sowie Tiefgarage Kreissparkasse (Bachstraße). Eine Ausfahrt vom Parkplatz der Bahnhofsarkaden ist lediglich über den Bereich Poststraße/Storchenstraße möglich.

Am Dienstag wird der Umzug in diesem Jahr erneut in der Herlazhofer Straße aufgestellt, die Festwagen wie üblich im Seelhausweg. Aus Sicherheitsgründen sind die Herlazhofer Straße zwischen Wangener Straße und der Kreuzung Schulzentrum sowie der Seelhausweg ab 8.45 Uhr voll gesperrt. Während des Umzugs ist eine Einfahrt in den Umzugsbereich nicht möglich. Die Geschäftsinhaber werden gebeten, ihre Lieferanten entsprechend zu informieren. Die Halteverbote werden überwacht und dort parkende Fahrzeuge abgeschleppt.