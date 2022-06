Sperrungen in der Innenstadt wegen Street Food Markt

Wegen der Veranstaltung „Schmecktakel – der Leutkircher Street Food Markt“ mit verkaufsoffenem Sonntag, sind am Samstag, 25. Juni, und Sonntag, 26. Juni, Sperrungen in der Innenstadt notwendig.Betroffen sind Marktstraße, Bachstraße und Kornhausstraße.

Auch besteht in den genannten Zeiträumen für die öffentlichen Parkplätze in diesen Bereichen der Altstadt ein Parkverbot, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit. Die öffentlichen Tiefgaragen und sämtliche Parkplätze außerhalb der Altstadt sind nicht betroffen und können jederzeit genutzt werden.