Spender gibt Anstoß für große Schuhaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein verschlossenes Kuvert ohne Absender ging bei der Bürgerstiftung Leutkirch ein. Der Inhalt war eine freudige Überraschung – 500 Euro und ein kleiner Notizzettel mit dem Vermerk „für Winterschuhe“ – kamen aus dem weißen Umschlag. Damit war der Grundstein für die diesjährige Weihnachtaktion der Bürgerstiftung gelegt. „Der Kontakt zum Tafelladen war über Frau Maucher und Frau Pfeffer schnell hergestellt“, berichtet Vorstandsmitglied Daniela Heiß, „und wir haben erfahren, dass nicht nur Familien mit Kindern Unterstützung in Form von guten Schuhen gebrauchen können, sondern dass auch viele ältere und langjährige Tafelkunden aufgrund der hohen Inflation dringenden Bedarf haben.“

Somit war klar: Die Bürgerstiftung möchte auch diese Menschen unterstützen und die Weihnachts-Schuh-Gutschein-Aktion wurde auf 100 Gutscheine und somit 5000 Euro erhöht und es kommen pro Tafelausweis Kinder und auch ältere Menschen zu gutem Schuhwerk.

„Mit dieser Aktion stärkt die Bürgerstiftung Leutkirch zugleich den örtlichen Einzelhandel, denn die Schuhgutscheine in Höhe von 50 Euro können ausschließlich bei den Leutkircher Schuhhäusern Junker und Werdich eingelöst werden und sind für die Anschaffung hochwertiger Schuhe bestimmt. Beide Leutkircher Schuhgeschäfte haben zugesagt, diese Aktion zu unterstützen und die Gutscheine mit der Bürgerstiftung abzurechnen. „Man glaubt ja nicht, wie vielen Menschen es schwerfällt, das Geld für Winterschuhe aufzubringen. „Auch wir unterstützen die Bürgerstiftung sehr gerne und schauen, dass die Gutscheine dort ankommen, wo die Not am größten ist“, sagt Ursula Maucher vom Tafelladen.

Der Vorstandsvorsitzende Rudolf Dentler unterstreicht weiter: „Die Menschen, die der Bürgerstiftung ihr Vermögen in Form eines Nachlasses oder Geld für einen guten Zweck spenden, können sicher sein, das Geld kommt in Leutkirch an und hilft hier vor Ort.“ Neben der Weihnachtsaktion konnte die Bürgerstiftung 2022 wieder viel Freude bereiten, sei es durch die Unterstützung der Seniorenoper in der Festhalle oder zahlreiche weitere tolle Projekte. Gerne möchte der Vorstandsvorsitzende alle Bürger ermutigen, denen es auch in der derzeit schwierigen Lage finanziell gut geht, ihre Ausgleichzahlung zu spenden: „Wenn Sie diese Summe an die Bürgerstiftung überweisen, stehen wir dafür gerade, Ihre Spende kommt dort an, wo Unterstützung gebraucht wird!“