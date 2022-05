Spendenübergabe der Narrenzunft Nibelgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vergangenen Februar hat die Narrenzunft Nibelgau Leutkirch nicht wie gewohnt Fasnet feiern können. Trotzdem war der Verein aktiv und hat sich einiges einfallen lassen, um Gutes zu tun.

Eine dieser Aktion war der Verkauf des Jahresordens als Aufkleber im Feneberg und im Rewe in Leutkirch. Dies stand unter dem Motto „Ein Narrenherz für Kinder“. Im Häs haben die Mitglieder der Narrenzunft Nibelgau an zwei Tagen diese gegen eine Spende an den Mann und die Frau gebracht, etwas närrische Stimmung verbreitet und etwas für den guten Zweck getan.

Nun stand am 9. Mai die Spendenübergabe an die Stiftung Kinderchancen Allgäu an. Das komplett gesammelte Geld in Höhe der närrisch-tollen Summe von 6666 Euro wurde dabei am Gänselieselbrunnen übergeben und soll Kindern in Leutkirch zugute kommen. Durch den Chancenschenker der Stiftung erhalten Kinder und Jugendliche eine Förderung für individuelle, außerschulische Aktivitäten in den Bereichen Musik, Sport und Kultur. Gefördert werden Kinder aus einkommensschwächeren Familien oder Geschwisterkinder von behinderten Kindern.

Der Verein wünscht den Kindern viel Freude bei diesen Aktivitäten, bedankt sich bei den Mitgliedern für ihre Einsatzbereitschaft und bei allen, die durch den Erwerb eines Aufklebers mitgeholfen hat, den Kindern in Leutkirch diese Chance zu ermöglichen. Hoorig, Hoorig.