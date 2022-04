Spendenmarathon für die „Ukraine Hilfe“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der „KraftBox“ bietet die Fitness Trainerin Verena Würzer vom TSG Leutkirch Workout Zirkeltraining sowie Indoor Cycling für feste Mitgliedergruppen an. Sie organisierte für die Ukraine Hilfe der Stadt Leutkirch unter dem Motto „Wir für die Ukraine“ am Samstag 26. März einen sportlichen Spendenmarathon von 10:00 bis 16:00. 120 Sportler nahmen abwechselnd beim Workout Zirkeltraining und beim Indoor Cycling teil. In den Räumen der Firma Delta Möbel, welche die Aktion tatkräftig mit unterstützte, trainierte Alina Schwenk das Zirkeltraining und Verena Würzer den Radmarathon. Jeder Teilnehmer spendete je Trainingsstunde 10 Euro, somit konnten insgesamt 2100 Euro auf das Spendenkonto der Stadt Leutkirch überwiesen werden. Die Bewirtung erfolgte durch die „KraftBox“ – die gute Stimmung aller Teilnehmer war der gegenseitigen Motivation für den guten Zweck geschuldet.