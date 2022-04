Spendengelder aus den Reparatur-Treffs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Kleidung und Geräte vor der Müllhalde bewahren“: So beschreibt Peter Aulmann das Ziel der zwei Leutkircher Reparaturtreffs, die von der elobau-Stiftung vor zwei Jahren initiiert wurden. Zu den Treffs, die jeden letzten Dienstagnachmittag im Monat stattfinden, müssen sich die „Kunden“ unter reparatur-treff.de anmelden und können dann ihre defekten Geräte in die Werkstatt von Manfred Stör an der Lammgasse und die zu ändernden Kleidungsstücke in die Kunstschule Sauterleute an der Bachstraße bringen.

Dabei wird ihnen Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. So wurden, noch eingeschränkt durch Corona, in den vergangenen Jahren unter fachlicher Anleitung schon über 120 Geräte repariert und zahlreiche Kleider gekürzt, gestopft und neu gestaltet. Dabei kamen von den glücklichen Kunden Spenden von bislang 800 Euro zusammen, welche die elobau-Stiftung je zur Hälfte an die Kunstschule und an das Elektrotechnische Museum (ETM) nun weitergibt. Diese Gelder sind in beiden Einrichtungen bestens angelegt, erfüllen diese in unserer Stadt doch ungemein wichtige Aufgaben.