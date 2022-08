Spendenaktion für Menschen in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer groß angelegten Bastelaktion während der Osterferien gelang es Sophia Sauter aus der 10a, auf diversen Märkten insgesamt 360 Schlüsselanhänger in Gestalt von Engeln zu verkaufen. Auf dem Bauernmarkt wurde sie von drei Mitschülerinnen beim Verkauf unterstützt. Die von der HMG-Schülerin erwirtschafteten 500 Euro wurden am 27. Juni Frau Tappe vom Verein „Ma-Gi-TA“ übergeben. Die Summe soll auf Wunsch der Schülerin den Flüchtlingen aus der Ukraine zu Gute kommen. Sophia Sauter wurde in diesem Schuljahr für diese Aktion mit dem Sozialpreis ausgezeichnet.

Ebenfalls an den Verein „Ma-Gi-Ta“ gingen 2750 Euro aus dem Kreis der Elternschaft, die dem Aufruf des Schulleiters Anfang April 2022 gefolgt sind, den Verein „Ma-Gi-Ta“ zugunsten geflüchteter Frauen und Kinder in Leutkirch finanziell zu unterstützen. In Form von Gutscheinen für Lebensmittel, Eis, Drogerieartikel und auch Schulbedarf kann nun Menschen in Not zielgerichtet geholfen werden.

Das Hans-Multscher-Gymnasium sagt Danke für dieses außergewöhnliche Engagement oder - mit den Worten Dietmar Krohmers: „Das HMG tut gut!“