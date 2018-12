Spenden für das Hospiz

Spenden für das Sonderkonto Hospiz hat kürzlich die Bürgerstiftung Leutkirch erhalten. Ursula Keck (links), einer der Montagsmalerinnen, die in der Kleinen Galerie zum Thema „Träume in Farbe“ ausstellte, spendete den Verkaufserlös ihrer Bilder in Höhe von 1000 Euro. Einen weiteren Scheck über 1000 Euro hat Rudolf Dentler (rechts), Vorstand der Bürgerstiftung, in Merazhofen entgegennehmen dürfen. Rita Buchner (Orgel) und Christian Marka (Vorleser) gestalteten in der dortigen Kirche ein Adventskonzert. Nach dem Konzert gab es Glühwein und Punsch sowie gesalzenes und süßes Gebäck vom Frauenbund Merazhofen. Die Besucher spendeten für das im Frühjahr 2019 zu eröffnende Hospiz. Rudolf Dentler bedankte sich im Namen der Bürgerstiftung für diese tolle Ideen und die beiden überbrachten Schecks. Unser Bild zeigt ihn mit Christian Marka, Rita Buchner und Vertreterinnen des Frauenbunds Merazhofen. Foto: Bürgerstiftung