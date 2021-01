Spende von Linzmeier und Walter Baustoffe an Stiftung St. Anna

Linzmeier Baustoffe und Michael Walter Baustoffe haben mit einer gemeinsamen Advents-Rallye drei soziale Einrichtungen in der Region mit insgesamt 10 000 Euro unterstützt, darunter auch die Stiftung St. Anna in Leutkirch. Beide Baustoffe-Spezialisten kooperieren eigenen Angaben zufolge seit diesem Jahr mit ihren insgesamt sieben Standorten. Nun engagieren sich die Familienunternehmen zusammen sozial, um ein Zeichen zu setzen.

„Es wird uns derzeit deutlich vor Augen geführt, wie wichtig für die Gesellschaft ein funktionierendes Gesundheitssystem und hoch motivierte Pflegekräfte sind. Als Unternehmen sehen wir es als Selbstverständlichkeit an, hier zu unterstützen“, wird Andreas Linzmeier, Geschäftsführer von Linzmeier Baustoffe in dem Schreiben zitiert. „Das soziale Engagement in der Region ist uns wichtig. Daher wollten wir unbedingt dazu beitragen, die regionalen Einrichtungen zu unterstützen“, so Christian Rauh, Geschäftsführer der Michael Walter Baustoffe, der die Spende an den Stiftungsvorstand von St. Anna, Michael Lindauer, übergeben hat.