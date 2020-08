Spende unterstützt Projekt für Hilfsbedürftige

Eine Spende des Home-Fitness-Anbieters Peloton ermöglicht der Johanniter-Unfall-Hilfe sechs Projekte zu unterstützen, die Obdachlose und bedürftige Menschen, die besonders durch die Corona-Pandemie betroffen sind, mit Lebensmitteln und Mahlzeiten versorgen.

Das Fitnessunternehmen habe 100 000 Euro an den Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ gespendet, heißt es in einer Pressemitteilung der Johanniter-Unfall-Hilfe. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Bündnis zu Spenden für Nothilfeprojekte aufgerufen. Die Johanniter, als Mitglied von „Aktion Deutschland Hilft“, setze dieses Geld seit Ende April ein, um obdachlose und bedürftige Menschen in Leutkirch und fünf weitere Städten zu versorgen.

Gerade während des Lockdowns seien Menschen ohne Wohnsitz, Job oder mit wenig Geld in Bedrängnis geraten. Offizielle Ausgabestellen von Lebensmitteln seien geschlossen, ebenso Suppenküchen. Die Johanniter versuche, mit sozialen Projekten besonders hilfebedürftigen Menschen zu helfen. Die Projekte wie das in Leutkirch könnten ihre Aktivitäten durch die Spende bis Ende August 2020 finanzieren.

In Leutkirch könnten von der Spende wöchentlich Lebensmittelpakete an 10 bis 15 Personen verteilt werden, teilen die Johanniter mit. Bis Ende September werden die Lebensmittel an Personen mit Gutschein ausgegeben. Diese Gutscheine werden nach Lebensumständen von Magita, Caritas Leutkirch, dem Jugendhaus Leutkirch oder direkt im Sonnentreff ausgegeben. Dieses Projekt wird von ehrenamtlichen Helfern der Johanniter aus Leutkirch und Umgebung organisiert. Darüber hinaus gebe es jeden Montag von 14 bis 16 Uhr und jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr ein offenes Café im Sonnentreff, bei dem es gespendeten Kaffee und Kuchen gibt. Gleichzeitig stehe der „Fairteiler“ zur Verfügung, bei dem man gerettete Lebensmittel bekommen kann.