Spende auf acht Rädern

Ein Kranken- und ein Rettungswagen aus der Region sind künftig in Rumänien unterwegs. Die Johanniter Leutkirch haben die beiden aussortierten Einsatzwagen an ein Altenheim in Gura Humorului übergeben. Weitere Hilfsprojekte für Einrichtungen in Rumänien sind geplant.

„Von Florin Motoc, einem guten Bekannten, habe ich erfahren, dass ein Altenheim in seinem Heimatort in Rumänien dringend Rettungs- oder Krankenwagen benötigt“, erzählt Robert Lohr, Johanniter-Ortsbeauftragter für Leutkirch und Kißlegg. Florin Motoc arbeite im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg und unterstütze das Altenheim in seiner Heimat schon lange.

Zwei tolle Wagen gefunden

„Er bringt regelmäßig Hilfsgüter dorthin“, berichtet Lohr weiter. Bei der Suche nach Rettungswagen wollte der Leutkircher nun helfen. „Ich habe mich umgehört, wer seinen Einsatzwagen in nächster Zeit ausmustert und habe ziemlich schnell zwei tolle Wagen gefunden“, berichtet er.

Vom Roten Kreuz in Wilhelmsdorf kaufte Lohr einen Krankenwagen. Die Johanniter in Singen konnten einen Rettungswagen spenden. „Beide Fahrzeuge sind über 20 Jahre alt, aber noch in einem Super-Zustand“, erzählt der Johanniter-Ortsbeauftragte. Sowohl der Rettungs- als auch der Krankenwagen seien Reservefahrzeuge gewesen.

Die Fahrzeuge wollte Lohr persönlich nach Rumänien bringen. Kurz nach Weihnachten machte er sich gemeinsam mit seinem Sohn Guido und Florin Motoc auf den Weg. Zwei Tage lang waren sie unterwegs, um die 1650 Kilometer nach Gura Humorului zurückzulegen. „Wir wurden dort sehr herzlich und mit einer unglaublichen Gastfreundschaft empfangen“, erinnert sich Lohr. Der Altenheimleiter sei über die Spenden aus Deutschland überglücklich gewesen.

In Rumänien sollen die Einsatzwagen umfunktioniert werden, sie dienen dort als Krankentransporter. „Das Altenheim liegt weit außerhalb. Bisher war es ein großes Problem, wenn die Bewohner für Untersuchungen oder Behandlungen ins 80 Kilometer entfernte Krankenhaus mussten“, erklärt Lohr. Die Bewohner hätten oft Schwierigkeiten gehabt, die lange Fahrzeit zu sitzen. Mit der Spende sei es den Mitarbeitern nun möglich, die Bewohner komfortabel auf einer Liege ins Krankenhaus zu fahren.

Weitere Hilfe ist geplant

Die Unterstützung für den Ort in Rumänien soll keine einmalige Aktion bleiben. „Es ist schon fest geplant, dass ich wieder nach Gura Humorului fahre und Spenden vorbeibringe“, erzählt der Johanniter. Allerdings nicht für das Altenheim. „Durch die jahrelange Unterstützung von Florin ist das Altenheim für rumänische Verhältnisse schon sehr gut ausgestattet“, sagt er. Dort könne man nur noch mit Kleinigkeiten helfen.

Jugendheim und Kloster besucht

Deshalb habe er sich gemeinsam mit Motoc vor Ort andere Organisationen gesucht, die Hilfe brauchen. So haben die beiden ein Kinder- und Jugendheim für Jugendliche mit Behinderung sowie ein Kloster, in dem ein Altenheim eröffnet werden soll, besucht. „Was in dem Jugendheim als Einrichtung verwendet wird, wäre bei uns Sperrmüll. Das zu sehen, hat mich ziemlich geschockt“, erinnert sich Lohr. Deshalb ist er entschlossen, auch dort zu helfen. „Am dringendsten werden Möbel und Bekleidung gebraucht. Außerdem wünschen sich die Betreuer als Belohnung für die Jugendlichen einen Computer und eine Spielkonsole“, sagt Lohr.

Und auch das Kloster will er beim Vorhaben, ein Altenheim einzurichten, unterstützen. „Dinge, die bei uns nicht mehr gebraucht werden, helfen den Menschen in Rumänien sehr“, sagt Lohr. Für ihn sei es wichtig, sich vor Ort ein Bild vom Zustand zu machen, um dann gezielt unter die Arme zu greifen. Die Reise nach Rumänien war für ihn ein tolles Erlebnis. Der Johanniter freut sich schon auf das nächste Mal, wenn er Hilfsgüter in das 1650 Kilometer entfernte Gura Humorului bringen kann.