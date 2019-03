SPD nominiert Kandidaten

Die SPD Leutkirch hat ihre Kandidaten für die Gemeinderats- und die Kreistagswahl nominiert. Sieben bewährte und sieben neue Kandidaten stehen auf der Liste der Leutkircher Sozialdemokraten, heißt es in einer Pressemitteilung. Für den Kreistag tritt die SPD mit einer Frau und fünf Männern an.

In seiner Begrüßung dankte der Ortsvereinsvorsitzende Stefan Schilpp den SPD-Mitgliedern, die in vielen Gesprächen versucht hatten, Menschen für eine Kandidatur zu gewinnen, so die Mitteilung. Nur dadurch sie es möglich, dass genau 100 Jahre nach den ersten SPD-Gemeinderäten die Sozialdemokratie auch weiterhin kommunalpolitischen Einfluss in Leutkirch nehmen könne.

Der Fraktionsvorsitzende Jochen Narr betonte in einem Rückblick die Vielfalt der Themen eines Gemeinderats, die diese Tätigkeit so interessant mache, auch wenn man nicht immer fachkundig mitreden könne. Eingebracht hätten Dr. Neugebauer und er immer dann ihr Wissen, wenn es um die sozialpolitischen Themen wie Kindergärten und Schulen, Seniorenarbeit, Jugendgemeinderat oder den sozialen Wohungsbau gegangen wäre. heißt es im Pressetext.

Der jüngste Kandidat ist 18 Jahre alt, der älteste 74. Auch seien die Kandidaten in vielen verschiedenen Berufsfeldern tätig. Damit bilde die SPD-Liste laut Mitteilung einen breiten Querschnitt der Bevölkerung ab.

Die Kandidaten

Für den Gemeinderat kandieren: Jochen Narr, Judit Eschwey-Nuber, Dr. Götz Neugebauer, Suna Karadeniz, Leander Möller, Lydia Greifenstein, Stefan Schilpp, Hans-Jürgen Biggel, Karl Emtmann, Manuel Trautwein, Rolf Trautmann, Ralph Meyer, Otmar Bühler, Egbert Dreher

Für den Kreistag: Stefan Schilpp, Suna Karadeniz, Hansjörg Veser, Manuel Trautwein, Leander Möller, Hans-Jürgen Biggel