Spaziergänger findet in Leutkirch bewusstlosen Verletzten – Polizei ermittelt

Ein bewusstloser und verletzter Mann ist am Freitag in den frühen Morgenstunden an der Kemptener Straße in Leutkirch gefunden worden. Die Polizei ermittelt.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz hielt sich über Einzelheiten und Hintergründe bedeckt. Gefunden worden sei der Mann in den frühen Morgenstunden von einem Spaziergänger. Weder über das Alter und die Identität des Verletzten noch über die Art seiner Verletzungen und ob diese auf ein Verbrechen schließen lassen, wollte der Beamte Näheres sagen. Der Mann werde in einer Unfallklinik behandelt.