Spannendes S-Springen im Stechen entschieden

Viele sonnige Stunden, enttäuschte zufriedene Reiter – beides war am vergangenen Wochenende auf dem Gelände des Pferdesportvereins Leutkirch-Haid zu sehen. An drei Tagen haben sich die Springreiter aus der Region und aus der Ferne in verschiedenen Prüfungen gemessen. Von der Stilspringprüfung Klasse A* bis zum Springen der Klasse S* mit Stechen war auch für beinahe alle springbegeisterten Reiter etwas dabei. So freuen sich die Mitglieder des PSV Leutkirch-Haid über ein erfolgreiches Wochenende – es gab viele zufriedene Reiter und auch die Reiter des PSV haben einige Schleifen für den gastgebenden Verein gewonnen. Gut besucht war das Turnier nicht nur von den Reitern, sondern auch von den Zuschauern. Vor allem das spannende S-Springen mit Stechen zog am Sonntagmittag viele Besucher auf das Reitgelände.

Die Ergebnisse (1. bis 3. Platz sowie die Platzierten aus dem Verbreitungsgebiet):

Stilspringprüfung Klasse A*: Abteilung 1: 1. Patricia Heinzelman (RFV Wolfegg) mit Chopin, 2. Carolin Häußler (RFV Dietmannsried) mit Happy, 3. Anette Huber (RFV Bad Wurzach) mit Grazia, 6. Jana Sophie Gaiser (PSV Leutkirch-Haid) mit Ginger. Abteilung 2: 1. Ella Neff (RFV Wolfegg) mit Discolo, 2. Sandra Oberhaus (RFV Altusried) mit Tequila Sunrise, 3. Sylvia Rimmele (RFV Wangen 1925) mit Jacey.

Springprüfung Klasse A**: Abteilung 1: 1. Peter Burkhart (RFV Bad Wurzach) mit Nabalu, 2. Anette Huber (RFV Bad Wurzach) mit Grazia, 3. Hans-Günther Gack (RFV Bad Schussenried) mit Cleverle, 5. Achim Madlner (PSV Leutkirch-Haid) mit Zatina, 10. Simone Waizenegger (RFV Hauerz) mit Cacau. Abteilung 2: 1. Franziska Mülller (RV Sulmingen) mit Graf Lichtenau, 2. Amelie Nieß (RV Mietingen) mit Coco Chanel, 3. Jenny Stegmaier (PSV Leutkirch-Haid) mit Nillo.

Springprüfung Klasse L: Abteilung 1: 1. Nikolai Bendel (RV Bergatreute) mi Chaihatchi, 2. Stephanie König (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Chelsea of Bill, 3. Celine Haible (RV Meckenbeuren-Madenreute e.V.) mit My Lord Quidam, 4. Leonie Michelle Akok (RFV Hauerz) mit Concito. Abteilung 2: 1. Hubert Metzler (PSV Oberstaig) mit Lisa, 2. Antonia Rinninger (RFV Isny-Rohrdorf) mit Christiano, 3. Linda Schregle (RSV Rupertshof) mit Spartagon, 5. Theresa Schmidt (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Fair Lady.

Springprüfung Klasse L: 1. Anja Hienzsch (RV Reute) mit Ladalco, 2. Joana Waibel (RV Rißegg) mit Caretani, 3. Hubertus von Dewitz (RFV Krumbach e.V.) mit Samira, 4. Silke Madlener (PSV Leutkirch-Haid) mit Zatina

Springpferdeprüfung Klasse A**: 1. Stefanie Pape (RSG Ostalb) mit Cancador, 2. Eileen Meier (RFV Würtingen) mit Studiosus, 3. Benjamin Maier (RFV Riedlingen) mit Lui.

Punktespringprüfung Klasse L: Abteilung 1: 1. Raphaela Sonntag (RFV Bad Waldsee) mit Let’s get ready, 2. Leonie Fäßler (RFV Ailingen) mit Cliff, 3. Jenny Stegmaier (PSV Leutkirch-Haid) mit Nillo. Abteilung 2: 1. Wolfgang Kulmus (RFV Bad Waldsee) mit Quitana, 2. Jürgen Bilgeri (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Bailys, 3. Maren Holz (RFV Oberschwaben) mit Aron.

Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L: Abteilung 1: 1. Valerie Semar (RFV Ailingen) mit Luna d’oro, 2. Silke Madlener (PSV Leutkirch-Haid) mit Zatina, 3. Celine Haible (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Pocalina. Abteilung 2: 1. Heribert Lerch (RFV Ingoldingen) mit Giovanni, 2. Bernd Burkhart (RFV Bad Wurzach) mit Campino, 3. Sandra Heberle (PSC Immenstaad) mit Cesnic, 5. Stephanie König (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Chelsea of Bill.

Zeitspringprüfung Klasse M*: Abteilung 1: 1. Remo Allgäuer (RV Reute) mit Corvington, 2. Franz Gleinser (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Quattro’s Quantano, 3. Jürgen Bilgeri (RV Meckenbeuren-Madenreute) mit Bailys. Abteilung 2: 1. Alexander Wahl (RFV Oberschwaben) mit Fee, 2. Christian Roth (RFV Fronhofen) mit Layla, 3. Franz Gleinser (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Falubet De Trebox, 5. Ronja Haf (RFV Hauerz) mit Calida.

Constantin Sorg bei zwei Springen ganz vorn

Springprüfung Klasse M**: 1. Constantin Sorg (RFV Fronhofen) mit Casillas, 2. Constantin Sorg (RFV Fronhofen) mit Cadeau, 3. Remo Allgäuer (RV Reute) mit Manchester, 6. Franz Gleinser (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) mit Collinjo.

Springprüfung Klasse S*: 1. Ferguson Burt (RSG Gnadental) mit Joy Nonstop vd Moorkeshoeve, 2. Constantin Sorg (RFV Fronhofen) mit Cadeau, 3. Ferguson Burt (RSG Gnadental) mit Balou de Coeur Joye.

Springprüfung Klasse S m. St.*: 1. Constantin Sorg (RFV Fronhofen) mit Cadeau, 2. Jochen Fimpel (RFV Kißlegg) mit All in one, 3. Thomas Fessler (RFV Bad Schussenried) mit Carilot.

Springpferdeprüfung Klasse A**: 1. Thomas Fessler (RFV Bad Schussenried) mit Louis, 2. Benjamin Maier (RFV Riedlingen) mit Nemesis, 3. Raphael Tizian Schwarz (RV Münsingen) mit Baby Balou.

Springpferdeprüfung Klasse L: 1. Marc Maier (RFV Riedlingen) mit Nescar, 2. Samanta Laack (RFV Laupheim) mit Everdeen, 3. Raphael Tizian Schwarz (RV Münsingen) mit Baby Balou, 9. Leonie Michelle Akok (RFV Hauerz) mit Concito.

Springpferdeprüfung Klasse M*: 1. Yvonne Ott (RK Schmalegg) mit Cäpten, 2. Samanta Laack (RFV Laupheim) mit Everdeen, 3. Ralf Rundel (RV Rupberg) mit Hidalgo.