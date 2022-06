Spannender Allgäuflug-Wettbewerb in Unterzeil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit vier Flugzeugen beteiligte sich die Fliegergruppe Leutkirch am Allgäuflug-Wettbewerb, das Team Theo Kibler aus Leutkirch-Sonthofen und Lisa Schupp aus Wangen erflogen dabei den 3. Platz in der Gesamtwertung. Sieger wurden Marcus und Astrid Ciesielski aus Ratingen, Platz 2 erflogen Robin Shearer und Oliver Meindl vom SFG Mindelheim.

Die Fliegergruppe richtete den 56. Internationalen Wettbewerb auf dem Verkehrslandeplatz in Unterzeil aus, an dem 24 Motorflugzeuge, Motorsegler und Ultraleicht-Flugzeuge teilnahmen. Bereits vor dem eigentlichen Wettbewerb hatte „Mister Allgäuflug“ Eugen Scheuerle von der Fliegergruppe zum Training eingeladen, um mehreren Neu-Einsteigern in die Wettbewerbsfliegerei hierzu wertvolle Tipps zu geben und mit einfacheren Aufgaben in die Luft zu schicken. Allerdings spannend waren die Vorgaben am Wettbewerbstag, der mit einem sogenannten „Briefing“, der Vorbereitung und den Wetterinformationen begann, bevor die Aufgaben verteilt und die Besatzungen zu den aufgereihten Luftfahrzeugen geeilt sind.

Pünktlichkeit beim Start, beim präzisen Einhalten der Flugroute, dem Auffinden von Wendepunkten und dem Erkennen von Objekten anhand von Fotobögen waren Herausforderungen, die trotz guter Wetterbedingungen eine schnelle Auffassungsgabe forderten. Heikel für die meisten Flugzeugführer war zum Abschluss die Ziellandung in Unterzeil, da ein böiger Wind den bis dahin exakten Anflug einfach „verblasen“ ließ. Einzig die Einsteiger-Besatzung Frank Demmler und Florian Wolf aus Mindelheim schaffte es, in dem auf der Landebahn aufgemalten Fünf-Meter-Feld aufzusetzen und gleichzeitig die Gesamtplatzierung 5 zu belegen.

Bei der abendlichen Siegerehrung im Werftgebäude am Flugplatz waren nicht nur die Wettbewerbsteilnehmer und Mitglieder der Fliegergruppe Leutkirch präsent, Eugen Scheuerle hatte auch sichtlich Freude, die Ortsvorsteherin von Reichenhofen, Renate Falter, sowie den Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes (BWLV), Klaus-Michael Hallmayer, und Motorflugreferent Axel Boorberg als Gäste zu begrüßen. Scheuerle hob hervor, dass der Wettbewerb ohne Zwischenfälle verlaufen ist und die teils anspruchsvolle Route von allen Teilnehmern gemeistert wurde. Unter großem Beifall verteilte er die Pokale der jeweiligen Wettbewerbsklassen sowie die Preise der Verlosung an sämtliche Wettbewerbsteilnehmer.