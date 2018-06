Spätes Tor, große Erleichterung – knuffiges Gefühl

Finstere Entschlossenheit liegt vor dem Schicksalsspiel in der Luft: Die fahnenschwingenden Fans vor dem Rathaus lassen auf ihrem riesigen Ghettoblaster die Nationalhymne schon eine Stunde vor dem Anpfiff in Endlosschleife laufen. Pit aus dem bayerischen Umland beißt herzhaft in seinen Burger und sagt frohgemut: „I schau mir des an, weil wir Weltmeister werden.“ Und eine „Affen“-Bedienung hat den Spruch des Abends auf ihr schwarzes T-Shirt drucken lassen: „Schluss mit faulen Ausreden!“

Kerstin aus dem fernen Westen hat zwar einen miesepetrigen Bergleiter namens Jens neben sich („Die fahren nach Hause!“), ist ansonsten aber eher gut drauf: „Ich bin aus Essen und ich hab’ von Fußball keine Ahnung. Aber hier auf dem Dorfplatz ist es schön.“

Das mit dem „Dorf“ überhören wir mal ganz generös, teilen ansonsten aber an diesem schönen Sommersamstagabend die wohligen Gefühle der sach-unkundigen Besucherin aus Preußen: „Ich find’ es hier knuffig.“

Manfred in seinem grünen Nationalelf-Trikot hat viel Fußballverstand, eine dezidierte Aufstellungsmeinung („Ich hätt’ den Süle statt dem Rüdiger in der Abwehr spielen lassen.“), steht aber ansonsten tapfer und unverdrossen hinter der Nationalmannschaft: „Ich bleibe Fan, auch wenn sie verlieren man muss doch seine Mannschaft unterstützen.“ Was sein Sitznachbar mit beinhartem Pragmatismus unterstützt: „Ich schau’ mir das heut’ Abend trotz dem schlechten Mexiko-Spiel an, weil wir Weltmeister werden.“

Charly Parrado, ehemalige Leutkircher Fußball-Ikone, will es ganz so zuversichtlich zwar nicht sehen, ist aber in der Grundtendenz auch eher dem Optimismus zugetan und sieht auch nach einem bitterbösen Patzer Antonio Rüdigers das Glas halbvoll und nicht halbleer: „Wenn sie so weitermachen, dann schaut es gut aus.“

Alles eben Ansichtssache. Als Toni Kroos einen seiner wenigen Fehlpässe fabriziert und die Schweden 1:0 in Führung gehen, wackelt der Weltmeister gewaltig. Und dass der Schiedsrichter nach Jerôme Boatengs Attacke nicht in seine Pfeife bläst und auf den Elfmeterpunkt zeigt, lässt die Leute kräftig und erleichtert durchschnaufen – wie auch nach einer Glanzparade von Manuel Neuers.

Zuerst hat man kein Pech, und dann kommt auch noch Glück dazu. Und ein feiner Auftritt von Timo Werner, der die Vorarbeit zum Ausgleich von Marco Reus leistet. Vuvuzelas tröten, ein mächtiger Bengalo rußt vor dem Bierstand und nimmt den Leuten schier die Atemluft. Die Jungs mit dem Ghettoblaster lassen wieder mal die Nationalhymne laufen. Und Kerstin boxt ihren skeptischen Begleiter in die Rippen: „Geht doch!“

Geht sogar noch besser. Es gibt hochklassigere Spiele als jenes am Samstag, aber wohl kaum dramatischere, weil die Leute nach Kroos‘ Siegtor in der fünften Minute der Verlängerung endgültig hin und alle und schlichtweg selig sind. Boateng vom Platz geflogen? Dusel gehabt? Lange gezittert? Der Gegner Südkorea wartet? Alles pillepalle.

Die WM ist für Deutschland noch nicht beendet und Glückshormone haben Konjunktur. Die Fans steigen fahnenschwingend in die Autos und machen den Kreisverkehr an der Eschach dicht, weil bei so viel Erleichterung freie Fahrt für freie Bürger wenig, freie Fahrt für Glücksgefühl aber viel gilt.

Die Ordnungshüter halten sich fern und lassen Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrsordnung sein. Die Nationalhymne wird zum musikalischen Dauerbegleiter. Und Kerstin und Jens verlassen den „Dorfplatz“ und fahren weiter auf ihrem Touristik-Trip, der sie noch nach Schaffhausen führen soll. So ein Rheinfall ist ja sicherlich etwas Attraktives, aber mit einem Last-Minute-Sieg Deutschlands in einem Alles-oder-Nichts-WM-Spiel überhaupt nicht zu vergleichen. Oder mit Glücksgefühlen, über die Jürgen Klinsmann sagen würde: „Die wo man nicht beschreiben kann“. Oder höchstens mit einem Begriff, den man nur Essen kennt: „knuffig“.