Sozialträger fordert zum 25. Geburtstag gesellschaftliches Umdenken

1997 hat alles mit nur vier Einrichtungen für Senioren und Hörgeschädigte in Schwäbisch Gmünd, Leutkirch und Wangen im Allgäu angefangen – aber der vinzentinische Leitsatz „Liebe sei Tat!“ ist weit älter. Ursprung der gemeinnützigen Vinzenz von Paul GmbH ist der Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz in Schwäbisch Gmünd. Inzwischen sind aus vier Einrichtungen 50 im Süden Deutschlands geworden. Und aus 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als 2500.

Aber wofür steht das Sozialunternehmen in der Gegenwart und wie sieht es die Zukunft? „Wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen: Verlässlichkeit“, sagt Jörg Allgayer, der als Geschäftsführer genauso lange im Amt ist wie die gGmbH existiert. „Das klingt fast ein bisschen altmodisch, aber am Ende sind es Barmherzigkeit, Hochachtung und Respekt für alle Beteiligten: zu pflegende Menschen, Mitarbeiter und Partner, etwa in den Kommunen.“ Und der stellvertretende Geschäftsführer, Roy Hummel, ergänzt: „Auch die weiteren vinzentinischen Werte Verantwortung und Wahrhaftigkeit sind für uns konstante Leitplanken.“

Eine, die den vinzentinischen Werten in ihrem Beruf sogar schon länger folgt, als es die gGmbH gibt, ist Luiza Kleiner. Zunächst war sie in Schwäbische Gmünd im Seniorenzentrum St. Anna beschäftigt – inzwischen ist die 55-Jährige als Betreuerin im Josefinenstift in Sigmaringen unter anderem dafür zuständig, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern ja nicht langweilig wird. „Es macht mir einfach Freude, mit den Menschen etwas zu unternehmen“, sagt Luzia Kleiner. Damals wie heute liebt sie ihren Beruf: „Ich muss sagen, es ist nicht leichter geworden. Auch wenn damals alles handschriftlich festgehalten worden ist, und wir heute Computer haben.“ Es habe noch keine Pflegestufen oder -grade gegeben. „Und man hatte kaum Hilfsmittel. Alles ging auf die Knochen.“ Die technischen Einrichtungen von heute wie Lifter und verstellbare Betten seien ein Segen.

„Die Entwicklung ist schon gewaltig“, bestätigt Roy Hummel. Wobei der er auch negative Tendenzen sieht. „Gerade in unserer Branche herrschen Überregulierung und Bürokratie.“ Darüber hinaus sei der akute Personalmangel die zentrale Herausforderung. „Wir werden mehr angelernte Kräfte mit kürzerer Ausbildung haben. Es wird darum gehen, Personal unterschiedlicher Qualifikation besser einzusetzen“, glaubt Jörg Allgayer.

Einen individuellen Ansatz, um Menschen in Zukunft bestmöglich zu versorgen, sieht auch Roy Hummel: „Das beginnt schon bei Kleinigkeiten, etwa damit, dass der eine gern früh aufsteht aber spät frühstückt, der andere lieber später ins Bett geht und früh frühstückt.“ Darüber hinaus glaubt Hummel, dass man in Zukunft schon in der Planung eine gewisse „Vielfalt und Buntheit“ zulassen muss. Areale und Wohnquartiere der Zukunft müssten am besten auf das gemeinsame Leben von mehreren Generationen ausgerichtet sein. „Wir planen bereits heute so, etwa beim Neubau in Wangen im Allgäu.“

Das enorme Wachstum der Vinzenz von Paul gGmbH der vergangenen 25 Jahre erklärt die Geschäftsleitung nicht mit dem eigenen Wunsch, größer zu werden um jeden Preis, sondern mit Cluster-Bildung: „Als wir in Wangen und Leutkirch aktiv waren, kam die Kommune von Argenbühl auf uns zu und wir haben gemeinsam etwas Neues geschaffen“, erklärt Jörg Allgayer. So hätten sich die Standorte und Angebote Stück für Stück ausgedehnt – bis zur Zahl 50 von heute: von der Tagespflege, über ambulante Dienste bis hin zur klassischen stationären Einrichtung. Aber auch Kinder-, Jugend- und Familienhilfezentren sowie Einrichtungen für Gehörgeschädigte gehören zum Sozialunternehmen Vinzenz von Paul.

Wichtig sei es, zu Pflegende vor allem so zu nehmen, wie sie sind. Das hat auch Luzia Kleiner immer so gehalten: „Ich erinnere mich an eine 102-jährige Frau, die immer eine Flasche Weinbrand im Schrank hatte und es sich nicht nehmen ließ, sich regelmäßig einen Schluck daraus zu genehmigen.“ Und so hat Luzia Kleiner in den 25 Jahren viele besondere Menschen getroffen, auch im Kollegenkreis. „Ein anderer Beruf ist für mich nie in Frage gekommen. Und das wird auch so bleiben.“