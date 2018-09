Soulsisters Angele, Kaan Kara und Männerchor Frohsinn treten beim Kulturherbst auf

Ein vielseitiger, stimmungsvoller Abend mit Pop und Soul, Comedy und Gesang, Show- und Tanzeinlagen findet am Samstag, 22. September, um 20 Uhr beim Kulturherbst in Tautenhofen statt. Die Soulsisters Angele aus Starkenhofen und der Bad Wurzacher Sänger und Musiker Kaan Kara bieten laut Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm im Kultur- und Gemeindetreff mit deutschen und englischen Titeln, vom Schlager über Gospel und Musical, weltlichen und spirituellen Liedern, sowie Comedy, Show- und Tanzeinlagen. Dazwischen tritt der Männerchor Frohsinn aus Seibranz auf und lässt mit seinen schwungvollen Liedern gewissermaßen den Funken aufs Publikum überspringen. Moderiert wird der stimmungsvolle Abend von Willy „Willybu“ Butscher aus der Vorstandschaft des Männerchors, so die Ankündigung. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf zu acht Euro in der Tourist-Info, Buchhandlung Kappler, Käseecke und Foto Haag in Leutkirch. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Foto: Veranstalter