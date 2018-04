SoulFood Delight bieten A-cappella-Pop

Der A-cappella-Chor „SoulFood delight“ aus München gibt gemeinsam mit den Leutkircher HMG-Chören am Freitag, 27. April, um 19.30 Uhr im Cubus Leutkirch ein Konzert. Der Eintritt ist frei.

Konzerte von SoulFood Delight aus München sind Futter für die Seele, heißt es in einer Konzertankündigung der Veranstalter. Dabei geht der von Patrick Prestel geleitete Chor musikalisch innovative Wege und mikrofoniert Bässe und Beatbox, wodurch er einen druckvollen Sound und mitreißenden Groove erzeugt. Die Bandbreite an Songs reicht von David Guetta und Taylor Swift über Sia bis hin zu Roger Cicero, Bob Dylan und Stevie Wonder und bestimmt in spannenden Arrangements von Vocal Line, MAYBEBOP und ONAIR das anspruchsvolle und abwechslungsreiche Repertoire des Chores.

Der Sound ist so vielfältig wie die Songauswahl: sanfter Jazz, groovender R’n’B und eingängiger Pop, vorgetragen mit der Präzision und Intensität versierter und facettenreicher Stimmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Informationen sind unter www.soulfooddelight.de erhältlich.