„Soul Plumbers“ machen mächtig Dampf

„Wir sind die Schwarzen Oberschwabens“ sagt Leadgitarrist und Sänger Tommy Ruf im Laufe des Abends. Wohl wahr – die Soul-Blues-Rockband-Band „Soul Plumbers“ aus Laupheim bringen die Songs von Wilson Picket, Sam & Dave, Otis Redding und anderen Heroes authentisch, knackig, völlig unverstaubt. Mit viel Power. Beeindruckend ist die starke Frontfrau Christiane Richter.

Der Bocksaal könnte bei diesem letzten Larifari-Konzert voller sein, sei’s drum: Wer gekommen ist, hat Spaß. Die „Seelenklempner“ beginnen mit „Soul Man“, richtig gut. Da lebt die Aufbruchstimmung der „black power“, tanzen kann frau dazu auch prima. Die Laupheimer haben ihre Damen mitgebracht, die sofort loslegen. Den alten Rock´n´Roll beherrscht die Band ebenso, der berühmte „Jailhouse Rock“ von Elvis the Pelvis. Bei „Knock on wood“ agiert die kleine Bläsersektion ebenso knackig wie all den anderen Stücken. Posaune und Trompete. Eigentlich stehen die „Soul Plumbers“ ansonsten zu elft auf der Bühne, mit einer weiteren Sängerin und mehr Gebläse. Für den überschaubaren Bocksaal reicht die siebenköpfige Besetzung völlig. Gitarre, E-Bass, Drums, Keyboards, zweimal Blech. Und eben die wunderbare Sängerin Christine, Herzblut und Stimme.

„Mustang Sally“ kommt, natürlich, und „Fever“, der ewige Gänsehaut-Hit. Von Dusty Springfield „Son of a preacher man“, James Brown ekstatisches „I feel good“, und, und. Eine Zeitreise. Die sieben haben aber nicht nur die Sixties drauf. „Seven nation army“ der White Stripes interpretieren die Laupheimer fast psychedelisch. „Shine my shoes“ von Robbie Williams mit viel „hei hei hei“. „Roots to grow“ von Stephanie Heinzmann wird zum kernigen Reaggae. Mit ansteckend guter Laune.

Zum Abschied geben die Seelenklempner dem Publikum einen therapeutischen Rat mit auf den Weg. „Don´t worry, be happy“. Sich nicht ärgern, sorgen, einfach glücklich sein. Taugt als Motto für das Neue Jahr.