Sonnentreff ist wieder geöffnet

Nachdem der gerade eröffnete Johanniter-Sonnentreff Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleiben musste, haben die Initiatoren diese Schließzeit genutzt, um das Konzept weiter zu schärfen und Lösungen für den erforderlichen Infektionsschutz zu schaffen, das berichtet der Regionalverband Oberschwaben/Bodensee der Johanniter-Unfallhilfe. Seit 1. Juli sei der Sonnentreff nun mit einem angepassten Programm, einem Hygienekonzept sowie erweiterten Sitzmöglichkeiten im Freien wieder geöffnet. Zwar könnten viele Angebote noch nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden, jedoch sei das Angebot an geretteten Lebensmitteln deutlich vergrößert worden.

Der Sonnentreff in der Gerbergasse 8 sei ein Treffpunkt für engagierte Menschen aller Generationen und Herkunft. „Der Treff wird ausschließlich durch Spenden und die Johanniter selbst finanziert, da bisher die Anfragen nach einer dauerhaften Förderung durch die Stadt Leutkirch erfolglos verliefen“, heißt es in der Mitteilung. Wir „hoffen, dass die Verantwortlichen bei der Stadt den Wert dieses Engagements erkennen“, so Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter.

Der zentrale Anlaufpunkt des Sonnentreffs sei das offene Café. Montags zwischen 14 und 16 Uhr und mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr hat das Café geöffnet. Hier werde sich informiert, vernetzt oder einfach nur ein Kaffee getrunken.

Das Gebäck und die Kuchen seien in der Regel vom Vortag und würden von den Bäckereien Steinhauser aus Diepoldshofen und Wandinger aus Leutkirch gespendet. Darüber hinaus stünden jeweils zu den Öffnungszeiten des Cafés „gerettete Lebensmittel“ bereit, die gratis abgeholt werden könnten. Dabei handele es sich um Lebensmittel, die abgelaufen sind, aber noch unbedenklich verzehrbar seien. Dies ermöglichen die örtlichen REWE-Märkte (Bahnhofsarkaden, Memminger Straße) sowie Norma. Jeden Montag holen die Helfer der Johanniter direkt nach dem Markt die Waren von „Früchte Fietz“ aus Aichstellen ab, die sonst nicht mehr in den Verkauf gehen und der Ziegenhof Nannenbach liefert überzähliges Gemüse.

Bedürftige erhalten entsprechende Gutscheine bei Caritas oder Magita e.V. Etwa 25 regelmäßige Cafébesucher und über 30 Besucher, die gerettete Lebensmittel abholen, zählt die Koordinatorin Katja Baumgardt.

Die Johanniter bekämen nicht nur Lebensmittel gespendet, Martha Mayrhofer von Blumen Mayrhofer haben Pflanzkübel für den neu geschaffenen Außenbereich. Außerdem würden sich täglich Interessierte melden, die sich im Sonnentreff ehrenamtlich engagieren wollen. Eine Spende der Elobau-Stiftung ermöglichte die Beschaffung von Terrassenmöbeln, die den Cafébereich nach außen erweitert haben.

Unter besonderen Corona-Regeln habe die Krabbelgruppen und die EUTB-Beratung für Menschen mit Behinderungen wieder gestartet werden können.