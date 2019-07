Sonne satt zur Jubiläumsmesse auf der Leutkircher Hütte

Im Rahmen des Jubiläumsjahres des Deutschen Alpenvereins hat die Sektion Leutkirch eine Tour zu einer der eigenen Hütten organisiert. Für die Leutkircher Bergler hieß am Sonntagmorgen „Auf ins schöne Lechtal“. Von St. Anton aus sollte der Aufstieg zur Leutkircher Hütte erfolgen, teilt der Verein in einer Mitteilung mit.

Eine größere Gruppe marschierte direkt im Tal los. Eine kleinere Gruppe startete den Aufstieg an der Putzenalpe auf halber Höhe. In den Wochen zuvor hatten der Wegewart und die Wegepaten die Wege soweit wie möglich in Stand gesetzt, aber durch den schneereichen Winter sei noch einiges zu tun, heißt es weiter.

Alle Teilnehmer erreichten nach und nach die Hütte auf 2251Meter und erfreuten sich an dem Ausblick auf das Gebirgsmassiv. „Ich wollte noch ein letztes Mal zu Fuß auf meine Hütte“, erklärte ein älterer Teilnehmer, der große Mühen mit dem Aufstieg hatte. Doch die Wanderleiter des DAV, so schreibt der Verein weiter, nehmen alle mit.

Pfarrer Volker Gerlach von der evangelischen Kirchengemeinde aus Leutkirch war mit Frau und Tochter bereits einen Tag zuvor auf der Hütte eingetroffen. er zeigte sich von der Stimmung rund um die Hütte und auch am Morgen schwer beeindruckt. An einem „herrlichen Sonntagmorgen in mitten dieser großen Schöpfung und Unendlichkeit“ feierte man dann gemeinsam mit seinen Gästen einen Berggottesdienst am hauseigenen und von Sektionsmitgliedern erbauten Altar. Dazu spielten die Leutkircher Alphornbläser, die auf Einladung der Sektion ebenfalls den Weg zur Hütte auf sich genommen hatten. Hüttenwirt Meinhard Egger erklärte, dass die 27 bis28 Grad, die er auch schon am Tag zuvor messen konnte, in 2200 Metern Höhe im Juni nicht die Regel seinen.

Wer noch wollte und oder konnte stieg noch auf den Gipfel des Hausberges der Leutkircher Hütte, des Hirschpleißkopfes – 2549 Meter hoch über den Lechtaler Alpen, heißt es weiter. Gegen 15 Uhr ging es dann gemeinsam wieder abwärts Richtung Sankt Anton.

Rund um die Leutkircher Hütte sind laut DAV viele Touren möglich. Die Hütte könne als Ausgangspunkt für Tagestouren genutzt werden. Auch zahlreiche umliegende Hütten und Gipfel sind über diverse Übergänge erreichbar – wenn die Höhenwege begehbar sind. So auch das Kaiserjochhaus, welches ebenfalls von der Sektion Leutkirch betrieben und unterhalten wird.