Sonatenabend zum Abschluss

Meisterwerke für Violine und Klavier von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und César Franck spielen am Samstag, 12. Mai, beim letzten Konzert der Reihe „Leutkircher Klassik“ 2017/2018 der in Leutkirch bekannte Geiger Christoph Schickedanz und sein ukrainischer Klavier-Partner Pavel Gililov.

Klassik-Liebhaber in der Region kennen Christoph Schickedanz, ist der Ankündigung zu entnehmen. Denn der Geiger ist seit 2004 Dozent bei der Sommerakademie Leutkirch und tritt alljährlich beim Meisterkonzert der Dozenten als Solist und im Zusammenspiel mit seinen Kollegen Roland Glassl (Bratsche) und Markus Nyikos (Violoncello) auf. Schickedanz ist international gefragter Solist und Instrumental-Pädagoge. Seine Geigenklasse bei der Sommerakademie ist jeden Sommer überbucht, häufig unterrichtet er in den zehn Tagen des Leutkircher Meisterkurses mehr als 20 Studenten. Er legte 1994 das Konzertexamen bei Uwe-Martin Haiberg an der UdK Berlin ab und vervollständigte seine künstlerische Qualifikation an der Indiana University Bloomington (USA). Seit 2004 ist er Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Christoph Schickedanz ist Mitbegründer der Sommerakademie Leutkirch.

Schon seit vielen Jahren verbindet Schickedeanz eine enge künstlerische Partnerschaft und Freundschaft mit dem Pianisten Pavel Gililov, in dessen Klavierquartette er einige Jahre spielte, so der Pressetext weiter. Pavel Gililov wurde in Donezk (Ukraine) geboren. Im Alter von elf Jahren interpretierte er das 3. Klavierkonzert des Komponisten und Pädagogen Dmitri Borissowitsch Kabalewski. Der war davon so begeistert, dass er dem Jungen ein Studium in St. Petersburg ermöglichte. Auf dieser Schule waren auch Musiker wie Boris Pergamenschikow, Gidon Kremer, Mischa Maisky und Grigory Sokolov. Nach der Übersiedlung in den Westen 1978 begann eine beispiellose Karriere mit Auftritten in allen großen Konzerthäusern Europas. Als Professor an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und am Mozarteum Salzburg hat er viele Preisträger ausgebildet.