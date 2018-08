Sommertour eines Landtagsabgeordneten

Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Monika Heinz, Pfarrer Karl Erzberger und Gästen seiner Sommertour ist der Landtagsabgeordnete Raimund Haser (CDU) auf den Winterberg gewandert, teilt Monika Heinz der Presse mit.

„Gott und die Welt“ – unter diesem Motto gedachten die Mitwanderer in einer Andacht der Verantwortlichen in der Welt. Pfarrer Erzberger wies in seiner Ansprache auf die unterschiedlichen Fenster der Galluskapelle hin. „Jedes hat einen anderen Blickwinkel und öffnet uns die Augen für die Welt auf andere Weise“, so Erzberger. Haser, dessen Sommertour durch den Wahlkreis per Fuß und Rad von Wangen bis Erolzheim führt, rief dazu auf, sich als Christ zu bekennen - auch und gerade in einer Welt, in der das nicht mehr „in“ ist. Helfen würden ihm dabei unter anderem Vorbilder wie der heilige Gallus, dessen Willen so stark war, dass er der Legende nach einen Bären dazu gezwungen hat, ihm Holz zu bringen, oder wie der heilige Thomas Morus, „der uns sogar dazu ermutigt, um Humor zu bitten.“

Der CDU Ortsverbandes Herlazhofen lädt im Rahmen des Sommerprogramms des CDU Kreisverbandes Ravensburg am Samstag, 4. August zur „Hans-Schäffeler-Gedächtniswanderung“ ein, teilt der Ortsverband per Pressemitteilung mit. Die Wanderung geht entlang der Eschach und Biberbeauftragter und Landschaftsarchitekt Erhard Bolender wird die Aktivitäten des Bibers erläutern. Bei Kaffee und Kuchen endet im „Historischen Dorfgasthof Hirsch“ die Wanderung.

Treffpunkt ist um 13 Uhr im „Historischen Dorfgasthof Hirsch“, Unterer Dorfweg in Urlau. Die Begrüßung erfolgt durch den Ortsvorsitzenden Alois Peter und Raimund Haser.