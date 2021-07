Sommerkultur im Brauereihof: Saxophon trifft auf Piano

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommerkultur im Brauereihof“ gastieren am kommenden Samstagabend (24. Juli) um 20.30 Uhr Christian Segmehl und Jürgen Kruse auf der Rampe vor der Leutkircher Brauerei Härle. Während Christian Segmehl den Leutkirchern als hervorragender Saxophonist seit vielen Jahren bestens bekannt ist, tritt Jürgen Kruse erstmals in der Allgäustadt auf. Geboren und aufgewachsen in Heidelberg, begann Kruse 1991 sein Klavierstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Seit 1998 entwickelte er eine internationale Konzerttätigkeit und tritt regelmäßig in bedeutenden Konzertsälen im Rahmen internationaler Musikfestivals auf, so unter anderem bei den BBC Proms London, der Carnegie Hall New York, Tokyo Opera City und der Berliner Philharmonie. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Malztenne statt. Karten gibt es im Vorverkauf im Brauereikontor oder an der Abendkasse.