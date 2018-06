Sommerfest im Haus St. Katharina steht ganz im Sinne der Verbundenheit

Wenn Sommerfest im Haus St. Katharina ist, dann kommen zahlreiche Besucher in die soziale Einrichtung in den Krählohweg 1. So auch am Sonntag. Begonnen hat der Tag mit einem ungewöhnlichen, aber durchaus ansprechenden ökumenischen Gottesdienst, bevor es sich die Gäste entweder im Garten des Hauses oder im aufgestellten Festzelt gemütlich gemacht haben.

Mehr Esprit und Harmonie, wie am Sonntag beim ökumenischen Gottesdienst, der unter dem Motto: „Wir sind Vielfalt“ stand und von der evangelischen Pfarrerin Tanja Götz sowie von Claudio Uptmoor, Vertreter der katholischen Kirchengemeinde St. Martin geleitet wurde, hätte es nicht geben können. Neben Gebeten wurde viel gesungen und geklatscht. Musikalisch frisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Chor „Sing merz zamm & Friends“ der von Mitgliedern des Aitracher Gospelchores, unter der Leitung von Birgit Werner unterstützt wurde. Um Verbundenheit auszudrücken, teilte Karin Schmidt, Mitarbeiterin von St. Katharina, an die Gottesdienstteilnehmer Wollfäden aus, die ein festes Netzwerk signalisieren sollten. Das löste helle Begeisterung aus. „Jetzt sind wir untereinander buchstäblich verstrickt“, sagte die evangelische Pfarrerin.

Im Anschluss an den Gottesdienst, machten es sich nicht nur die zahlreichen Besucher, sondern auch die Heimbewohner im Garten der Einrichtung und im Festzelt gemütlich. Für die Nachmittagsunterhaltung sorgten die Leutkircher Altstadtmusikanten. Selbstverständlich hatte das Organisationsteam auch für ein Kinderprogramm gesorgt. So durften sich diese am Spielmobil, beim Schminken oder am Basteln mit Schülern der Otl-Aicher-Realschule erfreuen. Ein kleiner Flohmarkt bot Kruscht zum Verkauf an. Selbst hergestellte Dinge, wie Marmelade, Pestos, oder Deko- und Geschenkartikel konnten am Stand des Förderbereiches der Einrichtung gekauft werden. Des Weiteren konnten sich die Besucher an einem Stand, über die Arbeit sowie über die Belange des Heimrates des Hauses, des Angehörigen- und Behindertenbeirates und bei Fürsprecherin Kerstin Rupp informieren.