Sommerakademie Leutkirch lockt 40 junge Musiker an

- Schon zum 18. Mal kommen junge Musiker/innen aus aller Welt zu den Meisterkursen für Violine, Viola und Violoncello nach Leutkirch. Und wie in all den Jahren zuvor wird die Sommerakademie eröffnet mit einem Konzert der Dozenten. Sie spielen am Sonntag, 12. August, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch in unterschiedlichen Besetzungen gemeinsam mit den Pianistinnen der Meisterkurse ein höchst anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm.

Die Professoren Christoph Schickedanz (Hamburg, Violine), Roland Glassl (München, Viola) und Jan Ickert (Frankfurt/Main, Violoncello) spielen zur Eröffnung das Streich-Trio Nr. 29 in A-Dur von Joseph Haydn. Danach stellen sich die Professoren einzeln mit Klavierbegleitung mit Werken von Benjamin Britten, Maurice Ravel und Astor Piazzola vor, ehe sie zum Abschluss gemeinsam mit der Pianistin Isabell von Bernstorff das Klavier-Quartett in B-Dur op. 41 von Camille Saint-Saëns (1835-1921) spielen.

Tags darauf beginnen die Meisterkurse, an denen in diesem Jahr wieder 40 junge Musiker und Musikerinnen aus aller Welt teilnehmen. Die meisten von ihnen reisen aus Deutschland an, da sie an deutschen Musikhochschulen eingeschrieben sind. Die veranstaltende Volkshochschule (vhs) profitiert in der Organisation vom großen Entgegenkommen der allgemeinbildenden Schulen und auch der Jugendmusikschule, die ihre Musiksäle als Unterrichtsräume und ihre Klassenzimmer als Einzelüberäume für die Sommerakademie zur Verfügung stellen. Etwa 15 Kursteilnehmer sind bei Leutkircher Familien als Gäste untergekommen.

Zum Kursprogramm gehört es auch, dass ausgewählte Teilnehmer in Akademiekonzerten öffentlich auftreten. Das erste Akademiekonzert wird in diesem Jahr die „Musik zur Nacht“ am Freitag, 6. August, um 21.30 Uhr in der Galluskapelle auf dem Winterberg sein. Es erklingen dort ausschließlich Sreicher-Solowerke. Für dieses kleine Konzert im Kerzenschein sind nur 25 Besucher zulässig. Interessenten mögen sich bitte bei der vhs (0756/ 87188) anmelden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch erbeten.

Abschluss und Höhepunkt der Sommerakademie wird dann das große Schlusskonzert am Mittwoch, 11. August, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch sein. Wer dort auftreten wird und welche Werke erklingen werden, das entscheidet sich im Verlaufe der Meisterkurse. Eintrittskarten für den stimmungsvollen Abschluss der Sommerakademie gibt es im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch und online über www.reservix.de.