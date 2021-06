Mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel „BierKultur Hochfünf – Solidarität und Kunstgenuß“ möchte die Brauerei Härle zur Wiederbelebung des kulturellen Lebens in Leutkirch beitragen. Eingeladen hat die Brauerei fünf bekannte Künstler aus dem süddeutschen Raum, die alle von ihren Auftritten leben und deshalb von der Corona-Krise besonders betroffen sind.

Eröffnet wird die Sommerkultur im Brauereihof am Samstag, 17. Juli, mit einem Konzert von „Siyou’n‘Hell“ aus Ulm, einer musikalischen Liaison aus der charismatischen Gospelkönigin Siyou Isabelll Ngnoubamdjum und dem Meisterbassisten Hellmut Hattler.

Eine Woche später, am Samstag, 24. Juli, freut sich der bekannte Leutkircher Saxophonist Christian Segmehl auf sein Konzert in seiner Heimatstadt. Zusammen mit dem Stuttgarter Pianisten Jürgen Kruse lädt er sein Publikum ein zu einer Sommerreise durch viele musikalische Genres.

Helge Thun – Held der Komik, Reime, Tricks und Comedy steht am Freitag, 30. Juli, auf der Rampe vor der Brauerei. Der aus Tübingen stammende Komiker zeigt ein Comedy Solo im Galaformat: Wissenschaftlich fundierte Reime treffen auf sprachlich wertvolle Erotik.

Wohl bekannt in Leutkirch ist das „Baro Drom Orkestar“ aus Florenz. Sie spielen am Samstag, 7. August, im Brauereihof. Die vier italienischen Profimusiker haben sich dem sogenannten „Power Gypsy Dance“ verschrieben und mischen Klezmer, armenische, balkanische Musik und Pizzica aus Apulien.

Höhepunkt der fünfteiligen Veranstaltungsreihe ist der Auftritt von Suchtpotenzial am Freitag, 13. August, mit ihrem Programm „Sexuelle Belustigung“. Julia Gámez Martín und Ariane Müller aus Ulm sind zwei preisgekrönte Musikerinnen und bundesweit bekannt für ihre Shows voll rabenschwarzem Humor.

Alle Veranstaltungen finden bei gutem Wetter im Hof vor der Brauerei Härle in Leutkirch statt. Bei wechselhafter oder schlechter Witterung werden die Auftritte der Künstler in die Malztenne verlegt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Die Sitzplatzzahl ist bei allen Veranstaltungen auf 70 begrenzt. Alle Abstands- und Hygieneregeln, die die Corona-Verordnung vorschreibt, werden eingehalten. Der Eintritt liegt für jede Veranstaltung bei 25 Euro. Darin eingeschlossen sind Getränke nach Wahl – Biere, SeeZüngle oder Mineralwasser. Die Eintrittsgelder kommen in voller Höhe den Künstlern zugute. Die Brauerei übernimmt sämtliche Kosten für Werbung, Technik, Auf- und Abbau, Betreuungspersonal und spendet die Getränke.

Karten gibt es nur im Vorverkauf. Diese können im Kontor der Brauerei in Leutkirch oder per E-Mail bestellt werden (info@haerle.de).