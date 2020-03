„Solidarität heißt derzeit soziale Distanz“

Die katholische und evangelischen Kirchengemeinde in und um Leutkirch zur aktuellen Lage zeigt sich besorgt aufgrund der aktuellen Lage. „Wir sorgen uns um die kranken Menschen, um die Menschen, die uns wichtig sind und um die Menschen, die Angst vor einer Infektion haben. Uns begleitet auch die Sorge um uns selbst, um unsere Gesundheit und um das, was unser Leben lebenswert macht“, teilen die Kirchengemeinden in einer gemensamen Erklärung mit.

Um die persönlichen Kontakte zu minimieren, werde es deshalb keine Gottesdienste und Veranstaltungen geben. Solidarität heiße derzeit soziale Distanz. Dennoch wolle wir weiterhin miteinander verbunden sein, auch im Gebet. Detailliert äußern sich die Kirchengemeinden zu folgenden Punkten:

Solange es möglich ist, sollen die Kirchen als Orte des Gebetes geöffnet sein.

Wir rufen zum persönlichen Gebet zu Hause auf. Zu den bisher üblichen Gottesdienstzeiten, sowie morgens, mittags und abends werden so weit möglich die Glocken unserer Kirchen läuten und daran erinnern. Jeden Montag um 19.30 Uhr laden wir zu einem Hausgebet ein. Dazu läuten so weit möglich die Glocken unserer Kirchen. Unseren Kontakt, das Hausgebet und weitere Angebote finden Sie auf: www.leutekirche.drs.de; www.leutkirch-evangelisch.de; www.se-stgallus-allgaeu.drs.de; www.se-alpenblick.drs.de; www.regina-pacis.de

Wir dürfen keine öffentlichen Gottesdienste feiern. Auf verschiedenen Homepages können im Livestream Gottesdienste und Gebete angeschaut und mitgefeiert werden: www.drs.de; www.elk-wue.de; www.taize.fr/de; www.ewtn.de. In den katholischen Kirchengemeinden werden die Pfarrer die Eucharistie feiern und im Gebet alle einschließen, die nicht dabei sein können.

Wir suchen so weit möglich Kontakt zu unseren Gemeindemitgliedern und versuchen möglichst viele, vor allem ältere und alleine lebende Menschen, telefonisch zu erreichen. „Wie geht es Ihnen?“ Wir möchten ansprechen und Anteil nehmen. Machen Sie auch selbst von dieser Möglichkeit Gebrauch. Wir sind für Sie da.

Hilfesuchende können sich laut Mitteilung bei den Kirchengemeinden melden. Dazu sei in Leutkirch auch das Hilfsangebot „Mutmacher für Leutkirch“ entstanden.