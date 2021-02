Solibrotaktion startet in Leutkirch am Aschermittwoch

Der Frauenbund Leutkirch und die Leutkircher Bäckerei Wandinger unterstützen dieses Jahr zum sechsten Mal die Solibrotaktion. Diese findet bundesweit in der Fastenzeit in Kooperation mit Misereor statt und startet unter dem Motto „Es geht! Anders.“ am Mittwoch, 17. Februar.

Laut Mitteilung kann mit dem Kauf eines Solibrots mit einem Spendenaufschlag von 50 Cent ein Zeichen der Verbundenheit gegeben werden. Auch könne bei jedem Brotkauf solidarisch ein Betrag in die aufgestellten Solibrot Spenden-Kässchen gespendet werden. Die gesammelten Spenden sämtlicher Frauenbundgruppen aus dem Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart gehen dieses Jahr an das Partnerland Bolivien. Hier sollen in Projekten indigene und kleinbäuerliche Gemeinschaften unterstützt werden.