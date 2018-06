Solibrotaktion bringt 335 Euro für Burkina Faso ein

Die Solibrotaktion während der Fastenzeit, in Leutkirch initiiert vom Frauenbund Leutkirch in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk Misereor, erbrachte in diesem Jahr eine Spendensumme von 335 Euro. Den Frauenbund tatkräftig unterstützt hat bei dieser Aktion die Bäckerei Wandinger durch das Backen und den Verkauf eines speziellen Solibrotes mit 50 Cent Spendenanteil. Außerdem konnten in der Eschachbäckerei und in der Bäckereifiliale Fähndrich Spendenboxen aufgestellt werden. Der Spendenerlös fließt in ausgewählte Projekte zur Förderung und Stärkung von Frauen und Familien. Dieses Jahr ist Burkina Faso besonders im Fokus, dort engagieren sich Christen und Muslime gemeinsam für gesunde Ernährung durch nachhaltige Landwirtschaft, Aufforstung und verschiedene Techniken der Wassergewinnung. In den vergangen vier Jahren kamen durch die Solibrotaktion bisher deutschlandweit mehr als 260 000 Euro an Spenden für Misereor zusammen.